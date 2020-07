Pentagonas: Turkija šiemet pasiuntė į Libiją per 3,5 tūkst. kovotojų iš Sirijos

Turkija per pirmuosius tris šių metų mėnesius pasiuntė į Libiją nuo 3 500 iki 3 800 Sirijoje apmokytų kovotojų, teigiama šeštadienį paskelbtoje JAV Gynybos departamento generalinio inspektoriaus pirmoje ataskaitoje apie Ankaros žingsnį, padėjusį pakeisti Libijos karo eigą.

Pažymima, kad be atlyginimo, Jungtinių Tautų pripažįstamos Nacionalinės santarvės vyriausybės (NSV) pusėje kovojusiems samdiniams sirams „buvo siūloma pilietybė“.

Ataskaitos autoriai nenustatė, kad šie kovotojai galėtų būti siejami su grupuotėmis „al Qaeda“ ar „Islamo valstybė“ (IS). Pasak jų, šių asmenų motyvai tikriausiai buvo materialiniai, o ne ideologiniai. Ataskaitoje taip pat spėjama, kad šios pajėgos gegužę padėjo NSV pasiekti virtinę pergalių Libijos konflikte.

Remiantis ataskaita, Ankara Libijoje taip pat yra dislokavusi „nežinomą skaičių“ turkų karių.

Be to, dokumente teigiama, kad Rusija išsiuntė šimtus „samdinių“ maršalo Khalifos Haftaro (Chalifos Haftaro) vadovaujamai ir su NSV kovojančiai Libijos nacionalinei armijai (LNA) paremti per Tripolio apgultį. Teigiama, kad „Wagner Group“ – mįslinga rusų samdinių organizacija – dislokavo karo draskomoje šalyje snaiperių ir bepiločių orlaivių, dėl kurių NSV pajėgos patyrė „reikšmingų nuostolių“.

Pastaruosius kelerius metus Libijos vakarus, įskaitant sostinę Tripolį, kontroliuoja JT pripažįstama vyriausybė, o rytus – Kh. Haftaro armija, palaikanti Tobruko mieste įsikūrusį parlamentą.

LNA pastaruosius 14 mėnesių mėgino užimti Tripolį. Birželio mėnesį NSV pajėgos, remiamos Turkijos, nutraukė miesto apgultį ir atstūmė Kh. Haftaro kovotojus.

Pasak Vakarų žiniasklaidos, LNA palaiko Rusija, Prancūzija, Saudo Arabija, Jungtiniai Arabų Emyratai ir Egiptas. Tuo metu vyriausybę Tripolyje remia Turkija, Kataras ir Italija.

Vis tik liepos viduryje Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas atmetė Vašingtono mestus kaltinimus, kad Rusija teikia paramą Kh. Haftarui.

„Nežinome apie jokius organizuotus Rusijos piliečius, kurie galėtų ten dalyvauti“, – sakė jis žurnalistams.

D. Peskovas pridūrė, kad „Rusijos kariškiai jokiu būdu nedalyvauja jokiuose procesuose Libijoje“.