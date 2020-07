Du Irano kariškiai žuvo per susišaudymą netoli Irako sienos

Du Irano kariškiai žuvo, o dar vienas buvo sužeistas per susišaudymą šalies šiaurės vakaruose netoli Irako sienos. Tai ketvirtadienį pranešė naujienų agentūra IRNA, remdamasi Irano revoliucinės gvardijos spaudos tarnyba.

Incidentas įvyko Kurdistano provincijos Sarvabado miesto rajone. Kaip sakoma pranešime, susišaudymas kilo su antivyriausybinės teroristinės grupuotės nariais. Organizacijos pavadinimas ir jos patirti nuostoliai nenurodomi.

Irako siena Iranui yra vienas iš įtampos židinių. Per ją į Irano teritoriją patenka didelė dalis kontrabandinių prekių. Be to, pasienyje su Irako Kurdistanu dažnai kyla susirėmimų tarp Irano pasieniečių ir kurdų organizacijų narių. Teheranas teigia, kad didelė dalis antivyriausybinių formuočių bazuojasi Irako Kurdistano teritorijoje.