Lenkijoje per parą nustatyti 264 nauji COVID-19 atvejai, 6 pacientai mirė

BNS

Lenkijos pasienis Foto: Imago / Scanpix

Lenkijoje per pastarąją parą nustatyti dar 264 nauji koronavirusinės infekcijos COVID-19 atvejai, be to, mirė šeši anksčiau užsikrėtę pacientai, sveikatos apsaugos tarnybų informaciją trečiadienį citavo Lenkijos visuomeninis radijas.

Sveikatos apsaugos ministerija nurodė, kad iš naujai nustatytų užsikrėtimo atvejų 90 buvo užregistruoti pietiniame Silezijos anglių kasybos regione, kur liga išplito vietos kasyklose. Bendras šalyje patvirtintų COVID-19 atvejų skaičius išaugo iki 38 721, o mirčių – iki 1 594. Sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis, per pastarąją parą užfiksuotas didžiausias pasveikusių COVID-19 pacientų skaičius nuo protrūkio pradžios – 736. Bendras pasveikusiųjų skaičius padidėjo iki 28 492, pridūrė ministerija. Antradienį Lenkija pranešė apie 12 per parą mirusių COVID-19 pacientų ir 267 naujus užsikrėtimo atvejus. Lenkijoje milijonui gyventojų tenka 38 mirtys nuo COVID-19, o pagal šį mirtingumo rodiklį šalis yra daug mažiau paveikta koronaviruso pandemijos negu dauguma kitų Europos valstybių, rodo anksčiau šį mėnesį paskelbti Sveikatos apsaugos ministerijos duomenys.

Įvertink šį straipsnį Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.







( 0 žmonių įvertino) 0

Susiję straipsniai

Sekite Delfi naujienas socialiniuose tinkluose:

| Maža didelių žinių kaina

Rekomenduojame: