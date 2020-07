„The Washington Post“: Trumpas nuo inauguracijos sumelavo daugiau kaip 20 tūkst. kartų

JAV prezidentas Donaldas Trumpas nuo savo inauguracijos 2017 metų sausį paskelbė daugiau kaip 20 tūkst. pareiškimų, kurie neatitinka tikrovės. Tokius duomenis pirmadienį pateikė laikraštis „The Washington Post“, kurį pats Baltųjų rūmų šeimininkas ne kartą kaltino melagingų naujienų platinimu.

Pasak leidinio, Amerikos lyderis skelbė neatitinkančius tiesos pareiškimus įvairiausiomis vidaus ir tarptautinėmis temomis – komentuodamas apkaltos procesą, koronaviruso pandemiją, su afroamerikiečio George`o Floydo mirtimi susijusius įvykius ir t. t. Laikraščio apskaičiavimais, iki liepos 9-osios – per 1 267 dienas, praleistas Baltuosiuose rūmuose, - D. Trumpas sumelavo 20 055 kartus.

Kaip teigia „The Washington Post“, JAV prezidentas dažniausiai iškraipydavo tikrovę, tvirtindamas, kad „dabartinė Amerikos ekonomikos būklė – geriausia per visą šalies istoriją“. Be to, pasak laikraščio, D. Trumpas reguliariai informuodavo „apie statomą sieną Meksikos pasienyje“ ir „didžiausią mokesčių sumažinimą Jungtinių Valstijų istorijoje“, kas taip pat nėra tiesa.

Leidinys priminė, kad 10 tūkst. melagingų pareiškimų ribą D. Trumpas įveikė 2019 metų balandį. Tad per pastaruosius 14 mėnesių jis viešai melavo vidutiniškai 12 kartų per dieną – kalbėdamas mitinguose, duodamas interviu, rašydamas tviteryje.

„The Washington Post“ yra vienas didžiausių ir įtakingiausių JAV laikraščių. 2013 metais jį už 250 mln. dolerių įsigijo kompanijos „Amazon“ įkūrėjas Jeffas Bezosas. Leidinys nuolat kritikuoja D. Trumpo administracijos veiklą. Amerikos lyderis tuo piktinasi ir kaltina šį laikraštį dezinfomacija.