Raimondas Čiuplys BNS

Koronavirusas Lenkijoje Foto: Zuma Press / Scanpix

Lenkijoje per pastarąją parą nustatyti dar 299 nauji koronavirusinės infekcijos COVID-19 atvejai, be to, mirė penki anksčiau užsikrėtę pacientai, sveikatos apsaugos tarnybų informaciją pirmadienį citavo Lenkijos visuomeninis radijas.

Sveikatos apsaugos ministerija nurodė, kad iš naujai nustatytų užsikrėtimo atvejų 72 buvo užregistruoti centrinėje Mazovijos vaivadijoje, kuriai priklauso ir sostinė Varšuva. Dar 65 nauji COVID-19 atvejai užregistruoti pietiniame Silezijos anglių kasybos regione, kur liga išplito vietos kasyklose. Sveikatos apsaugos ministerijos „Twitter“ žinutėje sakoma, kad tarp naujausių COVID-19 aukų yra trys vyrai, įžengę į 8-ą dešimtį, ir dvi moterys – 62 ir 70 metų. Ministerija pridūrė, kad visiems pacientams taip pat pasireiškė gretutinių ligų. Pirmadienį ryte ministerija nurodė, kad iš 1 640 šiuo metu šalies ligoninėse gydomų COVID-19 pacientų 69 taikomas dirbtinis plaučių vėdinimas. Susiję straipsniai Ekspertas: mažai tikėtina, kad iki kitų metų turėsime efektyvią koronaviruso vakciną PSO užfiksavo rekordinius naujų COVID-19 infekcijų skaičius pasaulyje, padėtis sparčiai blogėja JAV, Indijoje, Pietų Amerikoje Bendras šalyje patvirtintų COVID-19 atvejų skaičius išaugo iki 38 190, o mirčių – iki 1 576. Dar 27 515 užsikrėtusiųjų pasveiko. Sekmadienį Lenkija pranešė apie tris per parą mirusius COVID-19 pacientus ir 370 naujų užsikrėtimo atvejų. Šeštadienį skelbta apie šešias mirtis ir 305 naujus koronavirusinės infekcijos atvejus.

