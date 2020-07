Latvijoje nustatytas vienas naujas COVID-19 atvejis, mirė vienas pacientas

BNS

Latvijoje per praėjusią parą atlikus 996 testus patvirtintas vienas naujas užsikrėtimo koronavirusine infekcija COVID-19 atvejis, be to, mirė vienas anksčiau užsikrėtęs pacientas, pirmadienį informavo Ligų prevencijos ir kontrolės centras.

Naujausia koronaviruso epidemijos auka šalyje tapo 90–95 metų grupei priklausęs asmuo, sirgęs kitomis lėtinėmis ligomis. Bendras šalyje atliktų testų COVID-19 nustatyti skaičius padidėjo iki 169 943. Iš viso Latvijoje patvirtinti 1 174 užsikrėtimo COVID-19 atvejai, 31 žmogus mirė, dar 1 019 pasveiko. Iš keturių ligoninėse gydomų COVID-19 pacientų vieno būklė yra sunki. Praeitą savaitę Latvijoje stebėtas reikšmingas naujai registruojamų COVID-19 atvejų pagausėjimas. Pirmadienį ir antradienį buvo nustatyta po septynis naujus užsikrėtimo atvejus, trečiadienį jų buvo 13, ketvirtadienį – 11, šeštadienį – aštuoni. Vis dėlto sekmadienį naujų COVID-19 atvejų nebuvo. Penktadienį vyriausybė nutarė, kad siekiant suvaržyti koronaviruso plitimą šalyje vėl bus sutrumpintas viešojo maitinimo įstaigų darbo laikas.

