Lenkijoje per parą nustatyti 277 nauji COVID-19 atvejų, 15 pacientų mirė

BNS

Foto: Zuma Press / Scanpix

Lenkijoje per pastarąją parą nustatyti dar 227 nauji koronavirusinės infekcijos COVID-19 atvejai, be to, mirė dar 15 anksčiau užsikrėtusių pacientų, sveikatos apsaugos tarnybų informaciją trečiadienį citavo Lenkijos visuomeninis radijas.

Sveikatos apsaugos ministerija nurodė, kad iš naujai nustatytų užsikrėtimo atvejų 96 buvo užregistruoti pietiniame Silezijos regione, kur koronavirusas išplito vietos kasyklose. Pirmadienį Lenkija buvo pranešusi apie užregistruotus 257 naujus užsikrėtimo atvejus ir septynių pacientų mirtį. Bendras šalyje patvirtintų COVID-19 atvejų skaičius išaugo iki 36 689, o mirčių – iki 1 542. Dar 24 878 užsikrėtusieji pasveiko, nurodė Sveikatos apsaugos ministerija. Šalis praeitą mėnesį atidarė savo sienas su kaimyninėmis Europos Sąjungos valstybėmis. Susiję straipsniai Nyderlandai vėl uždraudė į šalį patekti atvykėliams iš Serbijos ir Juodkalnijos Nobelio premijos laureatas žino konkrečią datą, kada Amerika pradėjo pralaiminėti karą su koronavirusu Nuo birželio 1-osios šalyje leidžiami vidaus skrydžiai, o vėliau šį mėnesį planuojama iš dalies atnaujinti tarptautinį susisiekimą oru. Liepos 19-ąją Lenkija planuoja atverti futbolo stadionus ir lenktynių trasas, bet žiūrovų skaičius juose turės neviršyti ketvirtadalio talpos.

