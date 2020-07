Iranas teigia nustatęs gaisro atominiame objekte priežastį, bet jos neatskleidžia

Irano pareigūnai atliko tyrimą ir nustatė gaisro Natanzo atominiame objekte priežastį, bet ją paskelbs vėliau. Tai penktadienį pareiškė oficialus Irano aukščiausiosios nacionalinio saugumo tarybos atstovas Keyvanas Khosravi.

„Buvo atidžiai apsvarstytos įvairios hipotezės, nustatytas padarytos žalos pobūdis ir mastas, išaiškinta pagrindinė incidento priežastis“, - cituoja jį naujienų agentūra „Tasnim“. K. Khosravi pridūrė, kad „dėl kai kurių aplinkybių, susijusių su saugumu, šio incidento priežastis ir detalės bus paskelbtos tinkamu laiku“.

Ketvirtadienį laikraštis „The New York Times“, remdamasis neįvardytu šaltiniu žvalgyboje, rašė, kad gaisras statybvietėje branduoliniame objekte Natanzo mieste galėjo kilti dėl diversijos, suveikus sprogstamajam įtaisui. Be to, naujienų agentūra „The Associated Press“, remdamasi dviem amerikiečių mokslininkais, teigė, kad statomo objekto vieta sutampa su urano sodrinimo centrifugų kaskados vieta.

Ketvirtadienį oficialus Irano atominės energijos organizacijos atstovas Behrouzas Kamalvandi pranešė apie incidentą atominiame objekte Natanze. Anot pareigūno, per jį nukentėjo vienas iš statomų pastatų, žmonių aukų nėra.