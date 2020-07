Japonijoje per parą patvirtinta daugiausiai COVID-19 atvejų per du mėnesius

ELTA

Japonijos valdžia penktadienį pranešė apie per parą patvirtintus 209 naujus COVID-19 atvejus, tai didžiausias per parą užregistruotų užsikrėtimo atvejų skaičius per du pastaruosius mėnesius.

124 naujų, penktadienį patvirtintų, COVID-19 atvejų užregistruota Tokijuje, tai taip pat didžiausias per parą patvirtintų užsikrėtimų skaičius Tokijuje nuo gegužės pradžios, kai šalyje dar galiojo nepaprastoji padėtis. Spaudos konferencijoje Tokijo gubernatorė Yuriko Koike teigė, kad miestas turėtų ruoštis antrai koronaviruso bangai. Gubernatorė gyventojus taip pat paragino nesilankyti rajonuose, kuriuose vyksta intensyvus naktinis gyvenimas. Ji sakė, kad 70 proc. visų penktadienį užfiksuotų užsikrėtimo koronavirusu atvejų patvirtinta 20–40 metų amžiaus žmonėms. Vyriausybės atstovas Yoshihide Suga taip pat teigė, kad užsikrėtimo atvejų skaičiaus didėjimas dar nereiškia, kad bus vėl skelbiama nepaprastoji padėtis. Bendras COVID-19 atvejų skaičius Japonijoje siekia beveik 20 tūkst., nuo šios ligos mirė 990 žmonių.

Įvertink šį straipsnį Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.







( 0 žmonių įvertino) 0

Susiję straipsniai

Sekite Delfi naujienas socialiniuose tinkluose:

| Maža didelių žinių kaina

Rekomenduojame: