Centrinė rinkimų komisija (CRK) nurodė, kad suskaičiavus 98,01 proc. balsų paaiškėjo, jog 78,05 proc. trečiadienį pasibaigusio referendumo dalyvių palaikė konstitucijos pakeitimus, o 21,14 proc. balsavo prieš juos.

Preliminarūs duomenys, kuriuos trečiadienį vakare paskelbė CRK pirmininkė Ela Panfilova, rodo, jog balsavusiųjų aktyvumas buvo 64,99 procento.

Birželio 25-ąją prasidėjęs balsavimas vyko ištisą savaitę.

Pakeitimus prieš kelias savaites priėmė Rusijos parlamentas, o nauja konstitucija jau publikuota ir pasirodė knygynų lentynose, bet V. Putinas vis tiek surengė visuotinį, trečiadienį pasibaigsiantį balsavimą, norėdamas suteikti teisėtumo savo planams.

Kremlius labai pasistengė paskatinti rinkėjų aktyvumą: paskutinė balsavimo diena paskelbta nedarbo diena, rinkėjams siūlyta įvairių prizų, įskaitant butus ir automobilius.

Balsavimas iš pradžių buvo planuotas balandžio 22-ąją, bet jį teko atidėti dėl koronaviruso pandemijos. Jis surengtas V. Putinui pareiškus, kad Rusijoje protrūkio pikas praėjo, o pareigūnams ėmus skelbti mažesnius per parą užregistruojamų užsikrėtimo atvejų skaičius.

Tarp priimtų reformų esama tokių patriotinių ir populistinių priemonių kaip užtikrintos minimalios pensijos ir faktinis gėjų santuokų draudimas.

V. Putinas sako, kad konstitucijos pakeitimų reikia norint užtikrinti stabilumą ir įtvirtinti Rusijos vertybes susiduriant su žalinga Vakarų įtaka.

Tačiau kritikai sako, kad šios reformos yra priedanga V. Putinui, norinčiam pratęsti savo jau kone 20 metų trunkantį valdymą.

Garsus opozicijos aktyvistas Aleksejus Navalnas sakė, kad 67 metų V. Putinas nori būti „prezidentu iki gyvos galvos“, ir ragino boikotuoti plebiscitą.

Trečiadienį A. Navalnas atmetė paskelbtus balsavimo rezultatus kaip „didžiulį melą“, neatspindintį tikrovės.

„Ką tik paskelbti rezultatai yra klastotė ir didžiulis melas. Jie niekaip nesusiję su Rusijos piliečių nuomone“, – jis rašė per „Twitter“.

Vis dėlto susiskaldę, daug metų trunkančių politinių represijų susilpninti ir mažai galimybių pasinaudoti valstybės kontroliuojama žiniasklaida turintys V. Putino oponentai nesugebėjo surengti rimtos „Ne“ kampanijos. Masinių susibūrimų suvaržymai, įvesti dėl koronaviruso, taip pat trukdė rengti demonstracijas.

Nepriklausoma rinkimų stebėjimo organizacija „Golos“ sakė gavusi maždaug 1,3 tūkst. skundų dėl įtariamų pažeidimų, įskaitant žmonių balsavimą daugiau kaip vieną kartą ir darbdavių spaudimą darbuotojams balsuoti.

Kremlius labai nori didelio rinkėjų aktyvumo, tad visoje šalyje atsirado laikinų balsavimo vietų, kurių kai kurios buvo įrengtos autobusuose, palapinėse ar ant suolelių gatvėse. Iš to buvo šaipomasi socialinėje žiniasklaidoje.

Per konfrontaciją balsavimo apylinkėje žurnalistui sulaužyta ranka

Sankt Peterburge vienas žurnalistas buvo antradienį buvo hospitalizuotas dėl rankos lūžio po konfrontacijos su policija vienoje balsavimo apylinkėje, kur jis atvyko tirti pranešimų apie įtariamą balsų klastojimą.

Šis incidentas atsidūrė Rusijos žiniasklaidos pirmuosiuose puslapiuose trečiadienį – paskutinę dieną, kai buvo galima balsuoti referendume dėl konstitucijos pataisų, atveriančių galimybę prezidentui Vladimirui Putinui likti valdžioje iki 2036 metų.

Pareigūnai dėl šio incidento kaltino reporterį.

The moment a police officer & electoral official break @mediazzzona photojournalist David Frenkel's arm—& twist it—as he tries to cover irregularities in the vote on Putin's constitutional changes. Truly gut-wrenching pic.twitter.com/aqP5pcDsC5