Brazilijoje Covid-19 aukų skaičius viršijo 58 tūkst.

Brazilijoje per praėjusias 24 valandas, Sveikatos ministerijos duomenimis, registruoti 24 052 nauji koronaviruso atvejai ir 692 mirtys. Iš viso šalyje patvirtintų infekcijos atvejų jau yra per 1,37 mln., 58 314 pacientų mirė.

Brazilijos prezidentas Jairas Bolsonaras praeityje „lengvu gripu“ yra pavadinęs naujojo koronaviruso sukeliamą Covid-19 plaučių ligą. Jis kritikavo valstijų paskelbtas kovos su infekcija priemones.

J. Bolsonaras, be to, viešai vis rodosi be kaukės ir nepaiso distancijos – spaudžia rankas savo šalininkams ir su jais glebėsčiuojasi.