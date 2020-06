Kazachstane daugėjant naujų COVID-19 atvejų, bus grąžinti apribojimai

Kazachstano prezidentas Kassymas-Jomartas Tokayevas pirmadienį kritikavo aukšto rango pareigūnus dėl jų atsako į koronavirusą ir nurodė grąžinti karantino priemones, šiai Vidurio Azijos valstybei bandant suvaldyti COVID-19 protrūkį.

Prezidentas nurodė valstybinei komisijai per dvi dienas nuspręsti, kokie ribojimai bus įvesti, ligoninėms pranešus, kad jose ima stigti vietų pacientams.

Naftos turtingame Kazachstane pastarosiomis savaitėmis auga naujų užsikrėtimo koronavirusine infekcija COVID-19 atvejų skaičius. Gegužės viduryje šalyje buvo atšauktas du mėnesius trukęs karantinas.

Per vaizdo ryšiu surengtą vyriausybės posėdį K.-J. Tokayevas trijų didžiausių miestų merus ir vicepremjerą paminėjo tarp pareigūnų, kurių darbas stabdant ligos plitimą buvo „nepatenkinamas“.

Birželio pradžioje Kazachtane buvo patvirtinta kiek daugiau nei 11 tūkst. užsikrėtimo atvejų, o maždaug pusė pacientų jau buvo pasveikę.

Tačiau, pirmadienio duomenimis, COVID-19 atvejų skaičius viršijo 21 000. Be to, nustatyta dar per 16 tūkst. besimptomių atvejų – tokius duomenis šalyje pradėta kaupti anksčiau šį mėnesį.

Iš viso patvirtintos 183 mirtys nuo COVID-19, apie 13 tūkst. žmonių pasveiko.

Aukščiausio rango sveikatos apsaugos pareigūnai tvirtina, kad šalies ligoninėse yra pakankamai lovų COVID-19 pacientams, nors gydymo įstaigų vadovai visoje šalyje perspėja, kad vietų ima stigti.

Tuo metu viena iš pagrindinių laboratorijų pirmadienį pranešė, kad dėl didelio krūvio nebeatlikinės mokamų testų koronavirusui nustatyti.

Praėjusią savaitę sostinėje Nur Sultane ir didžiausiame mieste Almatoje prie laboratorijų nusidriekė ilgos eilės žmonių, pageidavusių išsitirti dėl koronaviruso.