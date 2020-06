Trumpo brolis siekia blokuoti nepagražintus dukterėčios memuarus

Vienas Donaldo Trumpo brolių paprašė teismo uždraudimo publikuoti potencialiai skandalingą JAV prezidento dukterėčios knygą, antradienį pranešė laikraštis „The New York Times“.

Mary Trump liepos 28-ąją išleis savo atsiminimų knygą „Per daug ir niekad negana: kaip mano šeima sukūrė pavojingiausią žmogų pasaulyje“ (Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man), skelbė leidykla „Simon & Schuster“.

Prezidento jaunesnysis brolis Robertas S. Trumpas paprašė Niujorko Kvinso rajono teismo blokuoti knygos išleidimą, tvirtindamas, kad M. Trump pažeidžia konfidencialumo susitarimą, susijusį su susitarimu dėl jos senelio – ir D. Trumpo tėvo – Fredo Trumpo turto valdytojų.

„Jos bandymas kaip sensaciją ir klaidingai pateikti mūsų šeimos santykius po visų šitų metų jos pačios finansinei naudai yra ir parodija, ir skriauda mūsų mylimų tėvų... atminimui“, – sakoma R. S. Trumpo pareiškime, kurį citavo laikraštis.

„Aš ir visa likusi mano šeimos dalis labai didžiuojamės mano nuostabiu broliu prezidentu ir manome, kad Mary veiksmai yra tikra gėda“, – rašė R. S. Trumpas.

Pasak „Simon & Schuster“, 240 puslapių knyga „ryškiai nušviečia“ JAV prezidento šeimos „tamsią istoriją“. Knygoje bus detaliai aprašyti įvykiai, kuriuos autorė vaikystėje matė viešėdama senelių namuose Niujorko Kvinso rajone, kur augo D. Trumpas ir jo keturi broliai bei seserys.

„Ji aprašo traumų, destruktyvių santykių ir tragiško nepriežiūros bei smurtavimo derinio košmarą“, – trumpoje knygos anotacijoje nurodo „Simon & Schuster“.

Interneto leidinys „The Daily Beast“ taip pat rašė, jog M. Trump knygoje atskleis, kad buvo pagrindinis informacijos šaltinis, laikraščiui „The New York Times“ atliekant didelio masto žurnalistinį tyrimą dėl D. Trumpo finansų ir mokesčių.