Tvyrant įtampai ES ir Kinija surengė virtualų viršūnių susitikimą

Kinijos lyderiai ir Europos Sąjungos aukšto rango pareigūnai pirmadienį surengė vaizdo susitikimą, augant įtampai dėl naujų tarifų kinų bendrovėms ir Europos susirūpinimo Pekino kategoriškumu pasaulinėje scenoje.

Pagrindinių ES institucijų vadovai su Kinijos lyderiais aptarė koronaviruso krizę, Briuseliui papiktinus Pekiną kaltinimais dezinformacijos kampanija dėl pandemijos.

Per derybas, prasidėjusias 8 val. Grinvičo (11 val. Lietuvos) laiku, Bendrijai atstovauja Europos Vadovų Tarybos pirmininkas Charles'is Michelis ir Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen, o pagrindinis Kinijos atstovas yra premjeras Li Keqiangas. Be to, vaizdo pareiškimą turėtų padaryti prezidentas Xi Jinpingas.

Ir Kinija, ir ES sako, kad nori stiprinti ryšius, bet santykius temdo nesutarimai daugeliu klausimų, nuo prekybos ir investicijų taisyklių iki žmogaus teisių ir nacionalinio saugumo.

Per pirmadienio derybas nebus sudarytas joks susitarimas ir nebus netgi bendro pareiškimo. Tačiau vienas aukšto rango ES pareigūnas sakė, kad būtinas koks nors aukšto lygio politinis postūmis, kad abiejų pusių santykiai pajudėtų iš aklavietės.

Pekino ambasadorius ES praėjusią savaitę sakė, kad pirmadienio derybos yra proga padaryti santykius „produktyvesnius ir tikresnius pasinaudojant galimybėmis ir sprendžiant iššūkius“.

Tačiau jis papriekaištavo Briuseliui dėl planų įvesti griežtesnes taisykles smarkiai subsidijuojamoms užsienio bendrovėms ir sakė, kad ES nesilaiko atvirumo, kurį perša kitiems. Naujosios taisyklės ypač paveiktų Kinijos firmas.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas vykdo piktą prekybos karą su Kinija ir praėjusią savaitę perspėjo dėl visiško ekonominių santykių nutraukimo su ja. Jis pašiepė Kiniją pasakęs, kad naujasis koronavirusas kartais pavadinamas „Kung gripu“.

ES užėmė nuosaikesnę poziciją: vadina Kiniją „sistemine varžove“ ir konkurente, bet tuo pačiu ir partnere kai kuriais klausimais. Bloko diplomatijos vadovas Josepas Borrellis ragina laikytis praktiško požiūrio.

Per praėjusios savaitės derybas su JAV valstybės sekretoriumi Mike'u Pompeo J. Borrellis pasiūlė dialogą su Vašingtonu siekiant bendro transatlantinio fronto prieš Pekiną, tačiau taip pat pabrėžė, kad ES turi rūpintis savo interesais, o ne paprasčiausiai laikytis Amerikos linijos.

Žmogaus teisės

Blokas stengėsi spausti Kiniją laikytis žmogaus teisių. Bendrijai nerimą kelia padėtis Tibete, taip pat ir Honkonge, kur Pekinas pasiūlė naują saugumo įstatymą.

Penktadienį ES pareikalavo, kad būtų nedelsiant paleistas Kinijos žmogaus teisių bylų advokatas, įkalintas „kurstymą antivalstybinei veiklai“, kai parašė atvirą laišką, kuriuo raginama imtis konstitucijos reformų.

Nors tokie raginimai retkarčiais išprovokuodavo Pekino piktų pareiškimų, jie niekaip nepakeitė Kinijos kurso. Tikėtina, kad per pirmadienio darybas Kinija šiuo klausimu taip pat nepažadės jokių pokyčių.

Kinijos tarptautinių studijų instituto analitikas Cui Hongjianas sakė, kad pareigūnai veikiausiai gins savo poziciją dėl Honkongo ir aiškins naujo saugumo įstatymo būtinybę. Tokios pačios taktikos per neseniai vykusias derybas su ES diplomatijos vadovais laikėsi Kinijos užsienio reikalų ministras Wang Yi.

ES pastangas stabdyti vis ryžtingiau nusiteikusią Kiniją trikdė vienybės stygius tarp 27 Bendrijos narių, kurių daugelį Azijos milžinė stengėsi palenkti į savo pusę.

Praeitą mėnesį įvykęs ES užsienio reikalų ministrų pasitarimas Kinijos tema atspindėjo bloko patiriamus rūpesčius. J. Borrellis tąsyk išreiškė „gilų susirūpinimą“ dėl Pekino pastangų prastumti Honkongo saugumo įstatymą, bet sakė, kad jokių sankcijų Kinijai tikriausiai nereikėtų tikėtis.

Prekyba ir investicijos

Europos Komisija paskelbė planus įvesti nuostatas, turinčias užtikrinti, kad trečiųjų šalių įmonės, gaunančios dideles savo valstybių subsidijas, neiškraipytų konkurencijos Bendrijoje.

Šis klausimas ypač susijęs su Kinijos bendrovėmis, siekiančiomis įsigyti Europos kompanijų, susilpnintų koronaviruso pandemijos išprovokuotos recesijos.

Birželio 15-ąją ES įvedė precedento neturinčius muitus eksportuojančioms bendrovėms, gaunančioms Kinijos subsidijų, bet ne pačiai Kinijai.

Be kita ko, ši tvarka taikoma į ES įvežamam stiklo pluošto audiniui, gaminama fabrikų Egipte, kuriuose valdo dvi Kinijos bendrovės.

ES pirmąsyk ėmėsi priemonių prieš subsidijas, kurios nors valstybės teikiamas eksportuotojams kitose šalyje.

Tuo metu derybos dėl Kinijos ir ES investavimo sutarties tebėra įstrigusios, nors abi pusės pažadėjo mėginti išjudinti šį reikalą iki šių metų pabaigos, kai Bendrijai pirmininkaus Vokietija.