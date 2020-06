Buvęs Trumpo patarėjas Boltonas: Šiaurės Korėjos lyderis juokiasi iš JAV prezidento

Buvęs Baltųjų rūmų patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Johnas Boltonas sekmadienį sakė galvojantis, kad Šiaurės Korėjos lyderis Kim Jong Unas „labai juokiasi“ dėl to, kaip Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas įsivaizduoja jų santykius.

J. Boltonas televizijai „ABC News“ davė savo pirmą interviu prieš jo knygos „Kambarys, kur tai nutiko: Baltųjų rūmų memuarai“ (The Room Where It Happened: A White House Memoir) išleidimą šį antradienį. Knygoje yra daug D. Trumpui nepalankių pasakojimų.

Žurnalistei Marthai Raddatz paklausus, ar D. Trumpas „tikrai mano, kad labai patinka Kim Jong Unui“, J. Boltonas atsakė nematantis jokio kito paaiškinimo.

„Galvoju, kad Kim Jong Unas iš to labai juokiasi, – sakė J. Boltonas. – Laiškus, kuriuos prezidentas rodė spaudai,... parašė tam tikri funkcionieriai iš Šiaurės Korėjos darbininkų partijos politinės propagandos biuro.“

„Vis dėlto prezidentas juos vertino kaip didelės draugystės įrodymą“, – sakė jis ir pridūrė, kad draugystė neprilygsta tarptautinei diplomatijai.

J. Boltonas taip pat sakė nemanantis, kad D. Trumpas yra tinkamas eiti prezidento pareigas, ir išreiškė viltį, kad jis šiame poste dirbs tik vieną kadenciją.

„Tikiuosi, [istorija] jį prisimins kaip vienos kadencijos prezidentą, nespėjusį nugramzdinti šalies į nuosmukį, iš kurio nebegalėtume pakilti. Po vienos kadencijos galime atsigauti“, – sakė buvęs patarėjas ir pridūrė, kad per lapkričio rinkimus nebalsuos nei už D. Trumpą, nei už demokratą Joe Bideną.

„Norėčiau rasti kokį nors konservatyvų respublikoną ir įtraukti jį į [kandidatų] sąrašą“, – pažymėjo jis.

D. Trumpo administracija siekė blokuoti J. Boltono knygos publikavimą, bet JAV teisėjas šeštadienį atsisakė tai padaryti, nurodydamas, kad jau per vėlu skelbti teismo uždraudimą.

J. Boltono knygoje taip pat griežtai kritikuojamas Pietų Korėjos prezidento Moon Jae-ino vaidmuo viršūnių susitikimuose su Kim Jong Unu.

Pietų Korėjos prezidentūra pirmadienį apkaltino J. Boltoną iškraipant faktus, kenkiant būsimoms deryboms ir pažeidžiant „pagrindinius diplomatijos principus“.