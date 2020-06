Turistams atsiverianti Turkija vėl griežtina priemones

Turkijos valdžia, šalies kurortus pamažu atverianti poilsiautojams iš užsienio, dėl vėl gausėjančių koronaviruso ligos COVID-19 atvejų griežtina jos plitimą ribojančias priemones, skelbia Turkijos žiniasklaida.

Praėjusį šeštadienį visoje Turkijoje galiojo komendanto valanda nuo 9 val. iki 15 val., o panašūs ribojimai jau numatyti visą kitą savaitgalį (birželio 27-28 dienomis).

Be to, Turkijos medicinos ekspertų taryba rekomendavo sostinėje Ankaroje, Stambule bei kituose didžiuosiuose šalies miestuose apsauginių veido kaukių dėvėjimą nustatyti privalomu – be jokių išimčių.

Šio mėnesio pradžioje Turkija paskelbė, jog birželį atnaujins oro susisiekimą su 40 valstybių, įskaitant Lietuvą. Tikslios oro susisiekimo tarp Turkijos ir Lietuvos atnaujinimo datos Turkijos transporto ir infrastruktūros ministerija tuomet nenurodė, o šios šalies žiniasklaida buvo įvardijusi birželio 20-ąją.

Praėjusią savaitę Turkijoje buvo fiksuojamas naujų COVID-19 atvejų augimas. Vien tik birželio 21-ąją šalyje nustatyta beveik 1,2 tūkst. naujų susirgimų atvejų ir 23 naujos mirtys nuo šios ligos, o bendras jų skaičius išaugo iki atitinkamai 187,7 tūkst. ir 4,95 tūkstančio.