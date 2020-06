Pekino gyventoja apie galimą antrąją viruso protrūkio bangą: atvejis dar sunkesnis

Pekino gyventoja Valentina Xiang šį mėnesį medicinos mokyklą baigs be didelių fanfarų, nes naujasis koronaviruso protrūkis Kinijos sotinėje sugriovė visus jos šventimo planus.

„Tragiški metai, – kalbėjo 26-erių metų mergina, kuri ruošiasi antrą kartą atidėti ir savo vestuves, numatytas spalį. – Net nenoriu apie tai galvoti. Vienintelis planas likusiems metams – likti namie.“

Naujas užsikrėtimų skaičius šoktelėjo po beveik du mėnesius trukusio atokvėpio iki daugiau nei 150 atvejų per mažiausiai nei savaitę, užkratas išplito į mažiausiai keturias kitas provincijas. Nors naujų atvejų augimas per parą lėtėja, lyginant su ankstesnėmis dienomis, sveikatos pareigūnai perspėja, kad protrūkis greičiausiai plėsis.

Miestas sustiprino suvaržymus – atšaukė skrydžius, uždarė mokyklas ir įvedė ribojimus gyvenamųjų namų kompleksams, bet priemonės, bent jau iki šiol, nėra tokios griežtos, palyginti su tais veiksmais, kurių neseniai buvo imtasi siekiant suvaldyti mažesnius židinius kitose šalies dalyse. Tačiau poveikis kasdieniam gyvenimui jau jaučiamas, be to, auga susirūpinimas, kad suvaržymai gali greitai pereiti į tą patį lygį, koks buvo taikomas per patį Kinijos epidemijos piką.

Judėjimas mieste žymiai sulėtėjo, nes gyventojai baiminasi užkrato plitimo. Kaip rodo socialinio tinklo „Weibo“ duomenys, metro keleivių skaičius per parą šią savaitę smarkiai sumažėjo, nors pastaruoju metu srautai, palyginti su protrūkio pradžia, nuolat augo. Tai ženklas, primenantis, kad šalies ekonominis atsigavimas išlieka pažeidžiamas ir kad tol, kol virusas bus galutinai išnaikintas, galimi vadinamieji „atkryčiai“.

Pekinas vengia įvesti karantiną visame mieste, judėjimas ribojamas tose teritorijose, kur buvo užfiksuoti užsikrėtimo atvejai. Nustačius židinį didmeninės prekybos maisto produktų turguje, nemažai turgaviečių uždaryta, griežti apribojimai įvesti gretimuose gyvenamųjų namų kompleksuose.

Jerry Wangas gyvena viename iš tokių daugiabučių kompleksų, netoli Jukvandongo turgaus Pekino Haidano rajone, kur birželio 13 dieną buvo nustatytas užsikrėtimo atvejis. Gyventojams dar šeštadienį buvo liepta nepalikti komplekso be specialių leidimų iš savo darbdavių.

„Ir vėl atsisveikiname su įprastu gyvenimu, į kurį buvome sugrįžę ir kuriuo mėgavomės pastarąjį mėnesį, – kalbėjo pradinių klasių mokytoja. – Net jei barai ir sporto salės dar neuždaryti, sunku susirasti draugą ar bičiulį, kuris norėtų palaikyti man draugiją. Šiuo metu aš psichologiškai ruošiuosi tam, kad likusius 2020 metus man teks likti namuose.“

Naujas atvejų šuolis gali būti rimtu perspėjimu kitoms šalims, kaip sudėtinga išnaikinti patogeną, infekavusį per 8,3 mln. žmonių visame pasaulyje. Japonijos sostinėje Tokijuje taip pat užfiksuotas naujas židinys. Tuo tarpu trumpą gyvenimo be viruso laikotarpį Naujoje Zelandijoje šią savaitę nutraukė keliautojai, kurie buvo nederamai karantinuoti. Jungtinėse Valstijose tokios valstijos kaip Teksasas ir Arizona praneša apie rekordinius naujų infekcijų rodiklius.

Pekino protrūkio šaltinis lieka neaiškus, nors Kinijos pareigūnai mano, kad virusas atkeliavo iš Europos. Lašiša Kinijoje boikotuojama nuo tada, kai protrūkis buvo susietas su tiekėjo, parduodančio importuotas jūros gėrybes, pjaustymo lenta, ant kurios rasta viruso; šalies valdžia testuoja kai kuriuos importuotus maisto produktus, prieš leisdama jais prekiauti šalyje. Mokslininkai tvirtina, kad nėra įrodymų, jog patogenas gali būti perduodamas per maistą.

Kai kurie gyventojai laikosi laisvesnio požiūrio: jų manymu, virusas čia išliks.

Yu Lė lankėsi „Sinfadi“ turguje , kur birželio 13 dieną buvo nustatytas pirmasis atvejis, ir įsigijo lašišos, kurią tebevartoja. Jam ir jo šeimai, gyvenantiems per tris kilometrus nuo turgaus, pirmadienį buvo atlikti testai, bet rezultatų jie dar nesulaukė dėl didelių laboratorijų apkrovų.

„Mano nuomone, ekspertų patarimai, esą mes turime ruoštis gyventi su virusu ilgą laiką, yra pagrįsti, – sakė 39-erių metų žiniasklaidos profesionalas. – Reikėtų vienodai vengti dviejų dalykų: pernelyg didelio panikavimo ir problemos ignoravimo.“

Miestas pradėjo agresyvaus kontaktų atsekimo ir masinio testavimo kampaniją, norėdamas atsekti infekcijas ir izoliuoti gyventojus, kuriems šis virusas itin pavojingas. Savanoriai savaitgaliais beldžiasi į gyventojų duris ir klausia, ar jie lankėsi daržovių turguje „Sinfadi“, ar turėjo kontaktą su turguje buvusiais asmenimis. Be to, daugelis bendrovių prašo darbuotojų pranešti, jeigu jie lankėsi tose vietose, kur buvo nustatyti užsikrėtimai.

Trečiadienį valdžia pranešė nuo birželio 13 dienos testavusi apie 356 000 asmenų ir planuojanti trečiadienį testuoti dar 355 000. Iki šiol buvo patvirtinti 158 atvejai.

„Toks jausmas, jog grįžtame ten, kur ir pradėjome, – sakė Olivia Li, 58-erių metų inžinierė, dirbanti valstybinėje įmonėje, pridurdama, kad susirūpinimą kelia ir turgaviečių, aprūpinančių didžiąją dalį miesto maisto produktais, uždarymas. – Mano nuomone, šis atvejis dar sunkesnis, nes visa tai vyksta sostinėje, Pekine.“

Pareigūnai visomis išgalėmis stengiasi išlaikyti pusiausvyrą tarp suvaržymo politikos ir ekonomikos funkcionavimo palaikymo sostinėje su daugiau nei 20 mln. gyventojų, – mieste, kuriame gyvena šalies verslo ir politikos elitas. Didelio masto karantinas gali atsiliepti daliai atsivėrusios Kinijos ekonomikos ir gali pakenkti pasitikėjimui vyriausybės gebėjimu suvaldyti pandemija.

Užsieniečiams perspektyvos iškeliauti namo arba grįžti į miestą vėl tapo miglotos, nors pastaruoju metu atsirado ženklų, kad Kinija pradeda švelninti apribojimus su kai kuriomis valstybėmis. Ketvirtadienį buvo atšaukta dar keli šimtai skrydžių į Pekiną ir iš jo, praneša miesto oro uostų svetainės.

Pekinas taip pat sugriežtino tolesnes išvykstamąsias keliones, pareikšdamas, kad tiems žmonėms, kuriems patvirtinta infekcija arba kurie yra įtariami užsikrėtę, ar turėję artimų kontaktų su ligoniais ar karščiuojančias žmonėmis, draudžiama išvykti iš miesto.

Pasak Laurent‘o Capto, „China Rise Financial Holding Investment Co. Ltd.“ viceprezidento, jo įmonė atšaukė visas verslo keliones, o jis pats savo atostogas, numatytas šių metų pabaigoje, ketina leisti Pekine.

Dabar ne tiek svarbu žinoti, kada pasibaigs naujasis protrūkis, sakė jis. Daugiau klausimų kyla dėl „naujo gyvenimo būdo, kaip atlaikyti šio tipo krizę kiek įmanoma patogiau ir ramiau.“