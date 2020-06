Per sprogimą Pakistano pietuose žuvo trys žmonės

Mažiausiai trys žmonės, tarp jų du saugumo pajėgų nariai, žuvo penktadienį per pakelės bombos sprogimą Pakistano pietuose, pranešė policija.

Du Pakistano reindžerių – elitinių sukarintų saugumo pajėgų – nariai žuvo netoli jų transporto priemonės Gotkio mieste Sindo provincijoje sprogus savadarbiam sprogstamajam užtaisui, naujienų agentūrai AFP sakė policijos aukšto rango pareigūnas Hafizas Abdul Qadiras (Hafizas Abdul Kadiras).

Sindo provincijoje yra vieni neturtingiausių Pakistano rajonų, kuriuose galingi žemvaldžiai stipriai kontroliuoja dideles darbininkų bendruomenes, turinčias labai mažai galimybių kalbant apie švietimą, sveikatos apsaugą ar socialinį mobilumą.

2017 metais „Islamo valstybė“ (IS) prisiėmė atsakomybę už mirtininko išpuolį vienoje sufijų šventykloje Sinde, per kurį žuvo 90 žmonių. Šis išpuolis yra tarp daugiausiai aukų pareikalavusių atakų šioje provincijoje per daugelį metų.

2007-aisiais pradėjęs virtinę puolimų prieš vidaus sukilėlius ir su Talibanu bei „al Qaeda“ susijusius kovotojus, dažnai įsikuriančius Afganistano pasienyje, Pakistanas smarkiai sumažino kovotojų smurto mastą.

Be šių puolimų buvo vykdomos saugumo agentūrų operacijos urbanistiniuose rajonuose, taikantis į kovotojų tinklus.

Tačiau kovotojų grupuotės vis dar turi pajėgumų periodiškai rengti atakas daugiausia kaimiškuosiuose šalies rajonuose.