Pompeo pavadino Boltoną išdaviku

JAV valstybės sekretorius Mike‘as Pompeo „išdaviku“ pavadino knygą parašiusį buvusį vyriausybės patarėją nacionalinio saugumo klausimais Johną Boltoną.

J. Boltonas joje skleidžia „melą“ ir sako „tik pusę tiesos“, ketvirtadienį pareiškė M. Pompeo. Anot jo, „kartu ir liūdna, ir pavojinga“, kad J. Boltonas po pasitraukimo iš Baltųjų rūmų kaip „išdavikas“ kenkia savo šaliai.

Prieš tai J. Boltoną griežtai užsipuolė ir prezidentas Donaldas Trumpas. Tviteryje jis buvusį savo patarėją pavadino „ligotu šunyčiu“, o jo knygą - melo prigrūsta „gryna fikcija“.

Vyriausybė nori blokuoti antradienį planuojamą knygos išleidimą. Atitinkamą prašymą teismui Teisingumo departamentas argumentavo tuo, kad knygoje yra įvairios slaptos informacijos, kurios skelbti leidimo vyriausybė nėra davusi.

Knygoje, kurios ištraukas paskelbė žiniasklaida, J. Boltonas meta rimtus kaltinimus D. Trumpui. Visa prezidento užsienio politika esą pagrįsta siekiu būti perrinktam antrajai kadencijai. D. Trumpas, pavyzdžiui, prašė Kinijos prezidento Xi Jinpingo padėti jam – didinant JAV žemės ūkio produkcijos importą.

J. Boltonas knygoje taip pat atskleidžia, kad M. Pompeo savųjų rate niekinamai atsiliepė apie D. Trumpą. Per istorinį viršūnių susitikimą tarp D. Trumpo ir Šiaurės Korėjos vadovo Kim jong-uno 2018 metais Singapūre jis, J. Boltonas, iš valstybės sekretoriaus sulaukė raštelio, kuriame apie prezidentą buvo sakoma: „Jis mala tokį šūdą“ („He is so full of shit“).

Praėjus mėnesiui po šio viršūnių susitikimo M. Pompeo, anot J. Boltono, pareiškė, kad D. Trumpo suartėjimo su Šiaurės Korėja kursas turi „nulį galimybių“. Valstybės sekretorius 2018 metais keturis kartus vyko į Šiaurės Korėją, kad paragintų šalį atsisakyti savo branduolinės programos. Antras viršūnių susitikimas tarp D. Trumpo ir Kim jong-uno 2019 metų vasarį žlugo, nuo tada derybos nevyksta.

J. Boltonas nuo pat pradžių atmetė suartėjimo su Šiaurės Korėja kursą. Tai buvo tik viena temų, kuria jis nesitarė su D. Trumpu. 2019-ųjų rugsėjį neišdirbęs nė pusantrų metų jis š Baltųjų rūmų buvo atleistas.