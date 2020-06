Per naują Ebolos viruso protrūkį Konge mirė 11 žmonių

Per naują Ebolos viruso protrūkį Kongo Demokratinėje Respublikoje, sveikatos tarnybų duomenims, mirė 11 žmonų. Iki šiol žinoma apie 17 viruso atvejų vakarinėje Pusiaujo provincijoje. Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) duomenimis, čia nuo ligos jau paskiepyta per 2 500 asmenų, praneša agentūra „Reuters“.

Panaši vakcinacijos programa padėjo suvaldyti kitą viruso protrūkį šalies rytuose, kai 2018 metais mirė daugiau kaip 2 200 žmonių. Genų analizė parodė, kad abu protrūkiai nėra susiję.

Kongas, be to, kovoja su tymų epidemija, per kurią mirė daugiau kaip 6 000 žmonių, ir naujuoju koronavirusu, kurio aukomis tapo 112 gyventojų.