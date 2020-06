Armėnijoje per opozicijos protestą sulaikyti 252 žmonės

Armėnijos policija sekmadienį sulaikė 252 demonstrantus, susirinkusius Jerevane išreikšti palaikymo opozicijos partijos „Klestinti Armėnija“ pirmininkui Gagikui Carukianui, apklaustam Nacionalinio saugumo tarnybos (NST) dėl įtariamo dalyvavimo neteisėtame lošimų versle ir kyšininkavimo.

„Dar kartą pareiškiu, kad viskas, kas vyksta, yra politinis persekiojamas, nes šie procesai prasidėjo iškart po mano pareiškimo“, jog premjeras Nikolas Pašinianas turi atsistatydinti, po ilgiau kaip aštuonias valandas trukusios apklausos žurnalistams prie NST pastato sakė G. Carukianas.

Armėnijos policija sakė naujienų agentūrai „Interfax“, kad buvo sulaikyti 252 G. Carukiano palaikymo akcijos dalyviai.

Birželio pradžioje G. Carukianas, vadovaujantis antrai didžiausiai parlamentinei partijai, kuri 132 vietų parlamente turi 25 vietas, pareiškė, kad ministras pirmininkas Nikola Pašinianas ir jo vyriausybė turi atsistatydinti.

Anksčiau sekmadienį buvo pranešta, kad NST pareigūnai atliko kratas G. Carukiano namuose ir pas jo šalininkus.

Nacionalinė saugumo tarnyba pranešė, jog šie reidai susiję su baudžiamąja byla dėl neteisėto azartinių lošimų verslo, kuris valstybei padarė žalos už daugiau nei 29 mlrd. dramų (daugiau kaip 54 mln. eurų).

Be to, agentūra nurodė nustačiusi ne vieną atvejį, kai „Klestinčios Armėnijos“ veikėjai mokėjo kyšius per 2017 metų parlamento rinkimus.

„Šiandien rytą daug tarnybos pareigūnų atliko kratą G. Carukiano namuose, pas mūsų kitus partijos narius bei partijos biure. Kiek mums žinoma, kalbama apie kažkokias finansines problemas per 2017 metų parlamento rinkimus, susijusias su vienu iš mūsų kandidatų Martunio mieste. Nacionalinė saugumo tarnyba tik tiek mums ir paaiškino“, – sekmadienį žurnalistams sakė opozicinės partijos frakcijos narė Naira Zograbian.

Jos teigimu, partija tokius teisėsaugos pareigūnų veiksmus laiko politiniu persekiojimu.

„Tai yra mūsų pareiškimų, kuriuose kritikuojama valdžia, pasekmė. Tai yra mūsų reiškiamo susirūpinimo dėl padėtis šalyje pasekmė. Mes tai laikome politiniu persekiojimu, politinėmis represijomis“, – sakė deputatė ir pridūrė, jog apie tai informavo tarptautines organizacijas ir ambasadas.

Parlamento pirmininko pavaduotojas Alenas Simonianas, N. Pašiniano valdančiosios partijos „Pilietinis susitarimas“ valdybos narys, teigė, kad jokio G. Carukiano politinio persekiojimo nevyksta.

„Jokio politinio persekiojimo nėra ir negali būti. Baudžiamosios bylos susijusios, kaip šiandiena pranešė Nacionalinio saugumo tarnyba, su pinigų plovimu ir rinkėjų balsų pirkimu, – „Interfax“ sakė jis. – Panašūs pareiškimai [apie politinį persekiojimą] nuskambėjo iškart po to, kai tapo aišku, jog jie [„Klestinčios Armėnijos“ nariai] gali būti patraukti atsakomybėn.“