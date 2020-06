Sprogimo banga apgriovė kelis aplinkinius namus ir įmonių pastatus, sakoma per socialinius tinklus paskelbtame administracijos pranešime.

Į orą pakilo didžiulis juodų dūmų debesis, o ugnies kamuolys apėmė kelis automobilius ant greitkelio ir šalia jo.

Nelaimė įvyko 16 val. 40 min. vietos (11 val. 40 min. Lietuvos) laiku automagistralėje netoli Venlingo miesto Džedziango provincijoje, sakoma pranešime.

Valstybinė žiniasklaida paskelbė dramatišką vaizdo įrašą, kuriame matyti plykstelėjęs didžiulis kamuolys ir šaukiantys žmonės.

