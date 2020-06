JAV vyras nukreipė automobilį į protestuotojus, ėmė į juos šaudyti

Siatlo priešgaisrinis departamentas nurodė, kad per šį incidentą buvo pašautas 27 metų vyras. Jis buvo išvežtas į ligoninę, bet sužeistojo būklė stabili, informavo pareigūnai.

Laikraščio „The Seattle Times“ reporterio nufilmuotame vaizdo įraše matyti dalis šio incidento, įvykusio miesto Kapitolijaus Kalvos rajone. Ten jau daug dienų demonstrantai rinkdavosi prie policijos skyriaus, Jungtines Valstijas krečiant dideliems protestams, išprovokuotiems juodaodžio George'o Floydo mirties dėl šiurkščių policijos veiksmų jį areštuojant Mineapolio mieste.

A right-wing terrorist drove into a crowd and shot at least one protestor in Seattle. (📹@SpookeeACAB) #BlackLivesMatter pic.twitter.com/fJUsi7VW3S