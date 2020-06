Vašingtonas ir kiti JAV miestai rengiasi tolesniems protestams prieš policijos brutalumą

JAV sostinė šeštadienį rengėsi didelei demonstracijai prieš policijos brutalumą, dėl George'o Floydo mirties ir ekonominės bei socialinės nelygybės pykstantiems protestuotojams savo judėjimą, apėmusį visą šalį, tęsiant antrą neramų savaitgalį.

Solidarumo protestams vykstant visame pasaulyje nuo Sidnėjaus iki Londono, Vašingtono policija uždarė rajonus aplink Baltuosius rūmus. Demonstracija, kurioje turėtų dalyvauti dešimtys tūkstančių žmonių, turėjo prasidėti vidurdienį (19 val. Lietuvos laiku).

Anksti šeštadienį protestuotojai jau plūdo į mitingą netoli Baltųjų rūmų.

Protesto akcijos planuojamos daugelyje šalies miestų, įskaitant Niujorką, Majamį ir Mineapolį. Be to, šeštadienį rengiamas G. Floydo paminėjimas Reiforde Šiaurės Karolinoje, kurioje gimė šis dėl policininkų veiksmų miręs afroamerikietis.

Protestus išprovokavo gegužės 25-osios incidentas, kai policininkui Mineapolyje Minesotoje keliu beveik devynias minutes spaudus G. Floydo kaklą šis mirė. Tai naujausias atvejis, kai baltieji teisėsaugos pareigūnai kaltinami dėl neginkluotų juodaodžių mirties.

G. Floydo mirties išprovokuotas pyktis virto rimčiausiais pilietiniais neramumais Amerikoje nuo Martino Lutherio Kingo nužudymo 1968 metais.

Neramumai vyksta per koronaviruso pandemiją, tarp kurios aukų JAV yra neproporcingai daug baltųjų rasei nepriklausančių žmonių. Be to, ne baltieji dažniau praranda darbą ekonomikai sulėtėjus dėl karantino priemonių.

Užsienyje protestuotojai reiškė solidarumą su Amerikos demonstrantais. Nuo Sidnėjaus iki Londono pasipiktinę protestuotojai skanduodami ir nepaisydami socialinio atstumo pradėjo mitingų visame pasaulyje prieš rasizmą ir policijos brutalumą savaitgalį.

Londoniečiai mitingavo prie parlamento, o sekmadienį planuoja didelę demonstraciją priešais JAV ambasadą.

Sidnėjuje prasidedant protestui „Black Lives Matter“ („Juodųjų gyvybės svarbios“) aborigenai atliko tradicinę ceremoniją. Leidimas protestui buvo duotas paskutinę minutę; jo nenorėta sankcionuoti dėl susirūpinimo sveikata.

Penktadienį D. Trumpas gyrė tai, kad nedarbo lygis JAV netikėtai smuko, ir sakė, jog tai „puiki diena“ G. Floydui.

Joe Bidenas, kuris lapkritį turi varžytis su D. Trumpu prezidento rinkimuose, jo komentarus pavadino, „atvirai kalbant, niekingais“, tūkstančiams žmonių JAV miestų gatvėse 10 dieną iš eilės protestuojant prieš rasizmą.

Tolesni policijos ekscesai dar labiau pakurstė pyktį.

Bafale Niujorko valstijoje du policininkai buvo laikinai nušalinti nuo pareigų vaizdo įrašui parodžius, kad jie pastūmė 75 metų protestuotoją, kuris pargriuvo ir patyrė galvos traumą. Žmogui iš ausies pasipylė kraujas.

Indianapolyje policija pradėjo tyrimą pasirodžius vaizdo įrašui, kuriame matyti mažiausiai keturi pareigūnai, sekmadienį vakare mušantys moterį guminėmis lazdomis ir šaudantys į ją šoviniais su dirginančia medžiaga.

Niujorke ketvirtadienį pareigūnai guminėmis lazdomis tramdė dešimtis taikių protestuotojų, nepaisiusių komendanto valandos Bronkse.