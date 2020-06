Kijeve karantinuotas koronaviruso protrūkio apimtas moterų vienuolynas

Kijeve įsikūrusiame Floro Dangun Žengimo vienuolyne užfiksuotas koronaviruso protrūkis, todėl šis kompleksas buvo karantinuotas, pirmadienį pranešė Ukrainos sostinės meras Vitalijus Klyčko.

„Daugiausiai susirgimo atvejų užsikrėtimo atvejų užfiksuota per pastarąją parą Podolsko rajone – 23. Tai neabejotinai nulėmė susirgimo protrūkis Floro Dangun Žengimo moterų vienuolyne. Ten per pastarąsias kelias dienas koronavirusas aptiktas pas 26 vienuoles; Iš jų per pastarąją parą – pas 22. Savaitgalį į sostinės ligonines paguldytos aštuonios vienuolės“, – per spaudos konferenciją pažymėjo V. Klyčko.

Anot mero, karantinuotame vienuolyne šiuo metu vykdoma dezinfekcija.