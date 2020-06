Rusija pradeda ribojimų švelninimą

Smarkiai koronaviruso pandemijos paveikta Rusija, nepaisant augančio infekcijų skaičiaus, pirmadienį pradeda ribojimų švelninimą.

Po daugiau kaip dviejų mėnesių griežto karantino Maskvos – didžiausio Europos miesto – gyventojai atskiromis dienomis vėl galės išeiti į lauką pasivaikščioti.

Nuo 5.00 iki 9.00 val. ryto maskviečiams leidžiama sportuoti. Tačiau sugriežtintos kaukių dėvėjimo taisyklės: jas privaloma dėvėti ir lauke. Iki šiol dengti nosį ir burną buvo privalu tik viešose patalpose ir transporto priemonėse.

Pirmą kartą Maskvoje vėl atsidarys prekybos centrai, taip pat kai kurios paslaugų įmonės, pavyzdžiui, cheminės valyklos ir remonto dirbtuvės. Tai reiškia, kad sostinėje pirmą kartą per du mėnesius į darbą galės sugrįžti per 300 000 miestiečių. Tačiau, be kita ko, liks uždarytos kirpyklos, barai, mokyklos ir kultūros įstaigos.

Švelninimai planuojami ir kituose Rusijos regionuose. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas, nepaisant vis naujų infekcijų skaičiaus rekordų, kalba, kad padėtis šalyje stabilizuojasi.