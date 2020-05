Brazilijoje nuo COVID-19 mirė daugiau žmonių nei Ispanijoje

Brazilijoje nuo COVID-19 infekcijos iš viso mirė 27 878 žmonės, ir pagal aukų skaičių ši šalis aplenkė Ispaniją, informuoja naujienų agentūra AFP.

Brazilija tapo koronaviruso protrūkio epicentru Pietų Amerikoje. Per pastarąsias 24 valandas šioje šalyje mirė 1 124 žmonės.

Be to, Brazilijoje užregistruotas rekordinis naujų COVID-19 atvejų skaičius per dieną – 26 928, o bendras susirgusių žmonių skaičius pasiekė 465 166.

Daugiausiai gyvybių koronaviruso pandemija nusinešė Jungtinėse Amerikos Valstijose, Jungtinėje Karalystėje, Italijoje ir Prancūzijoje.