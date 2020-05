47-erių Dimitris Aspiotis buvo suimtas šeštadienį po to, kai jis Graikijos Kerkyros saloje nusirito į maždaug 30 m gylio tarpeklį.

Kaip rašo independent.co.uk, krisdamas vyriškis patyrė daugybę kojos, klubo ir stuburo sužalojimų, jam taip plyšo inkstas. Gelbėjimo operacija truko tris valandas – D. Aspiotis buvo ištrauktas iš tarpeklio ant neštuvų.

Graikijos policija liūdnai pagarsėjusio nusikaltėlio ieškojo nuo gegužės pradžios. Jis buvo siejamas su 34-erių albanės išprievartavimu.

2012 m. D. Aspiotis buvo nuteistas 52 metams kalėjimo už maždaug šimto moterų išprievartavimą Kerkyros saloje. Tačiau prieštaringai vertinamas įstatymas, priimtas siekiant atlaisvinti sausakimšus Graikijos kalėjimus, rugpjūčio pradžioje suteikė jam galimybę anksčiau laiko išeiti į laisvę.

Nusikaltėlį imta ir vėl medžioti po to, kai jis, kaip tvirtinama, grasindamas peiliu kelis kartus išprievartavo paskutinę savo auką, kurią buvo nusitempęs į mišką.

Savo pranešime Kerkyros policijos vadovas Giannoulis Mattheou nenurodė, kad sugautasis nusikaltėlis yra D. Aspiotis, tačiau patvirtino, jog išprievartavimu ir pagrobimu įtariamas ieškomas vyriškis nukrito nuo uolos, o dabar yra suimtas.

„Prieš jo suėmimą policija keletą dienų Lefkimio regione vykdė tyrimą, kuriame dalyvavo daugiau nei šimtas policijos pareigūnų. Buvo pasitelktos visos reikalingos techninės priemonės. Nusikaltėlį surasti ir suimti padėjo policijos šunys bei Lefkimio policijos pareigūnai“, – pasakojo G. Mattheou.

„Pažymima, kad policijos pareigūnus, kurie buvo išsidėstę miškingoje vietovėje Lefkimio Paleochori rajone, išvydęs nusikaltėlis, ėmė bėgti ir nušoko nuo stačios uolos. Dėl šios priežasties jis susižalojo galūnes ir stuburą. Kerkyros ugniagesių brigada ir greitosios medicinos pagalbos darbuotojai padėjo ištraukti sulaikytąjį iš tarpeklio ir nugabenti į Kerkyros ligoninę, kur jis yra gydomas“, – aiškinama pranešime.

