Naujojoje Zelandijoje išgelbėta pora, 19 dienų klaidžiojusi po „Morijos kasyklų“ parką, kur buvo filmuojama kino trilogija „Žiedų valdovas“ (The Lord of the Rings).

23 metų Dionas Reynoldsas ir jo bendraamžė Jessica O'Connor gegužės 8 dieną išsiruošė į penkių dienų kelionę su palapine pėsčiomis po Kahurangio nacionalinį parką, tačiau tirštame rūke prarado orientaciją ir pasiklydo. Po ilgai trukusios paieškų operacijos rajone, kur buvo filmuojama Peterio Jacksono filmuose matoma pabėgimo iš Morijos kasyklų scena, porą trečiadienį išgelbėjo karinis sraigtasparnis. Poros nariai patyrė nesunkių susižalojimų parkritę, kai ieškojo vandens. D. Reynoldsas išsinarino kulkšnį,o J. O'Connor pasitempė nugarą. D. Reynoldsas pasakojo, kad pasiklydę rūke, kuris nesisklaidė tris dienas, jie virino vandenį, pasemtą iš uoloje susidariusios balutės. „Tuo metu buvome labai pasimetę“, – Naujosios Zelandijos radijui sakė jis. Galiausiai pora nusprendė įsirengti stovyklą ir „laukti, kol sužalojimai sugis“. „Trylika dienų išgyvenome be maisto, bet tikru išsigelbėjimu tapo už dviejų minučių kelio, kitoje daubos pusėje buvęs apsamanojęs upokšnis – jis mums atrodė pakankamai gražus ir švarus, kad galėtume iš jo gerti ir išlikti gyvi“, – pasakojo jis. Pasak D. Reynoldso, vieną kartą sraigtasparnis praskrido vos už 50 metų nuo jų, bet paklydėlių nepastebėjo. Tuomet pora nusprendė susikurti laužą, kad pamatyti juos būtų lengviau. Ši taktika pasiteisino maždaug po savaitės, kai kiti gelbėtojai pastebėjo paklydėlių laužo dūmus ir juos surado. Pasak D. Reynoldso, jis ir J. O'Connor yra patyrę keliautojai ir niekada nebuvo praradę vilties, tačiau kartais sunkiomis akimirkomis išsaugoti optimizmą būdavo sunku. „Tai buvo nereali patirtis – bandyti į viską žvelgti pozityviai ir neprarasti vilties“,- sakė jis. „Mes su Jess rytais atsikėlę pasakydavome „jeigu ne šiandien, tai rytoj“. Mes bandėme pakelti vienas kito ūpą ir užtikrinti, kad nė vienas nepalūžtume“, – pasakojo D. Reynoldsas. Vyras prisiminė, kad skrendant atgal vienas iš sraigtasparnio įgulos narių pavaišino jį šokoladiniu batonėliu, ir tai „buvo geriausias kada nors gyvenime (jo) valgytas šokoladas“.

