Paskirtas ketvirtas per pusmetį JAV karinio laivyno vadas

JAV Senatas ketvirtadienį paskyrė jau ketvirtą per pusmetį šalies karinio jūrų laivyno vadą – uolų prezidento Donaldo Trumpo šalininką, perimantį karinių jūrų pajėgų vairą tokiu metu, kai laivynas per koronaviruso pandemiją susidūrė su rimtomis kovinio nusiteikimo problemomis.

Senatas per balsavimą pritarė atsargos kontradmirolo Kennetho Braithwaite'o, pastaruoju metu ėjusio JAV ambasadoriaus Norvegijoje pareigas, skyrimui naujuoju karinio laivyno sekretoriumi.

Per anksčiau šį mėnesį vykusius jo kandidatūros svarstymus K. Braithwaite'as akcentavo savo gerus santykius su D. Trumpo administracija.

Keli jo pirmtakai šiame poste išsilaikė labai neilgai.

„Suprantu visus iššūkius, bet esu pasirengęs“, – sakė 60-metis buvęs pilotas.

„Su liūdesiu sakau, kad JAV karinio jūrų laivyno departamentas susidūrė su rimtais sunkumais dėl daugelio veiksnių, tačiau pirmiausia – dėl nesėkmingos lyderystės“, – sakė K. Braithwaite'as.

Neseniai karinį laivyną supurtė didelis koronaviruso protrūkis atominiame lėktuvnešyje „USS Theodore Roosevelt“.

Jo kapitonas Brettas Crozier balandžio pradžioje buvo atleistas iš pareigų, kai pažeisdamas pavaldumo grandinę paviešino, kad laive nevaldomai plečiasi koronaviruso infekcijos protrūkis.

Tuometinis laivyno sekretorius Thomas Modly po kelių dienų atsistatydino, prieš tai šio lėktuvnešio įgulai rėžęs nešvankiais žodžiais pastiprintą kalbą, kurioje apkaltino B. Crozier „išdavyste“, pavadino jį „per daug naiviu ir per daug kvailu“, be to, užsiminė, kad kapitonas nėra vertas geros savo jūreivių nuomonės apie jį.

Pernai lapkritį iš pareigų buvo atleistas tuometinis laivyno sekretorius Richardas Spenceris, pareiškęs nepritarimą D. Trumpo pastangoms apsaugoti karinio laivyno specialiųjų pajėgų (SEAL) narį Edwardą Gallagherį, apkaltintą karo nusikaltimais, bet galiausiai nuteistą pagal švelnesnius kaltinimus.

K. Braithwaite'as per svarstymus taip pat paminėjo didžiulio masto kyšininkavimo skandalą, kurio epicentre atsidūrė „Storuoju Leonardu“ pramintas rangovas iš Malaizijos, 2017 metais netoli Japonijos krantų įvykusį JAV eskadrinio minininko „USS Fitzgerald“ susidūrimą su Filipinuose registruotu konteineriniu laivu „ACX Crystal“, per kurį žuvo 17 žmonių, taip pat virtinę kitų iššūkių laivynui.

K. Braithwaite'as užėmė įvairius postus laivyne, tarp jų atstovo spaudai. Iš tarnybos jis pasitraukė 1993 metais ir pasuko į privatų sektorių.

2016 metais jis dalyvavo D. Trumpo rinkimų kampanijoje Pensilvanijoje ir dirbo prezidento pereinamojo laikotarpio komandoje Pentagone.

Jis pakeis atsargos admirolą Jimą McPhersoną, kuriam buvo pavesta laikinai eiti karinio jūrų laivyno sekretoriaus pareigas.