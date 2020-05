Ispanijos vyriausybė nepaprastąją padėtį pratęs tik iki birželio 7-osios

Ispanijos vyriausybė dėl koronaviruso pandemijos paskelbtą nepaprastąją padėtį ketina pratęsti nebe mėnesiui, o tik dviem savaitėms. Vyriausybė prašys parlamento nepaprastąją padėtį pratęsti iki birželio 7 dienos, antradienio vakarą Madride sakė vyriausybės atstovė María Jesús Montero. Taip premjeras Pedro Sánchezas atsižvelgia į didėjantį pasipriešinimą parlamente prieš vis pratęsiamą priemonę.

„Nesant nepaprastosios padėties, nėra galimybės riboti gyventojų judėjimo“, - sakė M. J. Montero. Tačiau to reikia, „kad aukos nebūtų veltui“. P. Sánchezas dar šeštadienį per televiziją sakė, kad nepaprastąją padėtį paskutinį kartą nori pratęsti mėnesiui. Tačiau dėl to jis sulaukė pasipriešinimo, premjerui grėsė pralaimėti trečiadienį numatytą balsavimą parlamente. Sutrumpindamas nepaprastosios padėties pratęsimo laiką, jis dabar tikisi reikalingos parlamentarų paramos.

Ispanija yra viena labiausiai pandemijos paveiktų Europos šalių. Čia registruota per 232 000 infekcijų, daugiau kaip 27 700 žmonių mirė. Tačiau pastaruoju metu naujų infekcijų ir mirčių mažėja.