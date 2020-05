Čilėje fiksuotas iki šiol aukščiausias naujų infekcijų ir mirčių skaičius

Čilėje per 24 valandas fiksuotas iki šiol aukščiausias šalyje Covid-19 mirčių ir infekcijų skaičius. Patvirtinta 3 520 naujų infekcijų, 31 pacientas mirė, antradienį pranešė Sveikatos ministerija.

Remiantis oficialia statistika, bendras infekuotųjų skaičius pasiekė beveik 50 000, registruota daugiau kaip 500 mirčių.

Sostinėje Santjage nuo penktadienio galioja griežti judėjimo ribojimai, kad būtų suvaldytas staigus naujojo koronaviruso plitimas. Tačiau dėl to kilo protestų. „Mes norime valgyti“ ar „Mums reikia dirbti, mums reikia paramos“, skandavo protestuotojai skurdžiausiuose Santjago kvartaluose. Be to, jau pasitaikė plėšikavimo atvejų. Dėl paaštrėjusios padėties antradienį į šiuos kvartalus nusiųsti kariai.

Beveik 18 mln. gyventojų turinčioje Čilėje 11,7 proc. žmonių gyvena skurde. Dėl pandemijos paskelbti ribojimai dar labiau paaštrino socialines problemas.