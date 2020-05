Švedijoje balandį fiksuota daugiausiai mirčių per pastaruosius dešimtmečius

Per koronaviruso pandemiją savo keliu žengianti Švedija balandį registravo didžiausią mirštamumo rodiklį per pastaruosius dešimtmečius. Pasak Statistikos departamento, 10,3 mln. gyventojų turinčioje Švedijoje praėjusį mėnesį mirė 10 458 žmonės – daugiau nei per visus kitus mėnesius pastaraisiais dešimtmečiais.

„Daugiau mirčių per vieną mėnesį būta 1993 metų gruodį", - sakė Tomas Johanssonas iš Statistikos departamento. Per visus 1993-iuosius Švedijoje mirė daugiau kaip 97 000 žmonių. Tai yra aukščiausias rodiklis nuo 1918 metų, kai ir Švedijoje siautėjo ispaniškasis gripas. Oficialaus didelio mirčių skaičiaus 1993 metais paaiškinimo, anot T. Johanssono, nėra. Tačiau tais metais šalis neišvengė didelės gripo bangos. Švedija per pandemiją eina savo keliu, ji nėra įvedusi judėjimo ribojimų. Šalyje veikia mokyklos, taip pat kavinės, barai, restoranai ir parduotuvės. Žmonės tik raginami būti atsakingi ir laikytis atstumo taisyklių.

Pirmadienį skelbta, kad Švedijoje per parą užsikrėtimo naujuoju koronavirusu atvejų skaičius padidėjo 234 - iki 30 377 (301 infekuotasis 100 tūkstančių gyventojų). Nuo koronaviruso sukelto susirgimo padarinių mirusių pacientų skaičius padidėjo 19 ir pirmadienį pasiekė 3 698. Tai pranešė šalies medicinos tarnybų atstovai. Intensyviosios terapijos skyriuose gydomi 1 853 pacientai. Daugiausia infekuotųjų (10 549) ir mirusiųjų (1 845) užregistruota sostinės regione. „Patvirtintų atvejų skaičius nėra labai didelis. Dabar testuojama gana didelė medicinos darbuotojų dalis, - sakė pirmadienį per spaudos konferenciją šalies vyriausiasis epidemiologas Andersas Tegnellis. – Mes laukiame statistikos augimo rytoj arba trečiadienį“.

Pasak valdžios atstovų, epidemiologinė situacija Švedijoje stabilizavosi. Kilus koronaviruso pandemijai, Švedijos vyriausybė uždarė sienas užsieniečiams, negyvenantiems ES šalyse, paragino piliečius neorganizuoti renginių, kuriuose dalyvautų daugiau kaip 50 žmonių. Vyresniųjų klasių moksleiviams ir studentams rekomenduojama mokytis nuotoliniu būdu. Vaikų darželiai ir pradinės mokyklos tebedirba. Karantinas šalyje ar atskiruose regionuose nebuvo paskelbtas, parduotuvės ir visuomeninio maitinimo įmonės atidarytos.

