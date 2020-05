Izraelyje nuteistas 2015-aisiais padegimo ataką surengęs žydų ekstremistas papildyta 12.52

Izraelio apylinkės teismas pirmadienį už nužudymą nuteisė vieną žydą ekstremistą, 2015 metais surengusį ataką padegant, per kurią žuvo mažametis palestinietis ir jo tėvai.

Teismas pripažino, kad žydų naujakurys Amiramas Ben-Ulielis 2015 metų liepą sviedė kelias padegamąsias bombas į namą Vakarų Krante ir kad per šį išpuolį žuvo nužudė 1,5 metų Ali Dawabsheh. Vėliau vaiko motina Riham ir tėvas Saadas mirė nuo sužalojimų. Ali ketverių metų brolis Ahmadas liko gyvas.

„Šis teismo procesas nesugrąžins mano šeimos, – prie teismo rūmų centriniame Izraelyje sakė žuvusio mažylio senelis Husseinas Dawabsheh. – Bet nenoriu, kad mano patirtą traumą išgyventų kita šeima.“

Į teismo salę įėjus teisėjams, didelę baltą kipą ir mėlyną apsauginę kaukę dėvėjęs 25 metų A. Ben-Ulielis sėdėjo susikūprinęs teisiamųjų suole ir, regis, skaitė tekstą iš Biblijos.

Išpuolio metu Izraelis buvo susidūręs su įtariamų žydų ekstremistų, nusprendusių perimti „teisingumo vykdymą“ į savo rankas, atakų banga. Tačiau gyvybių pareikalavęs padegimo incidentas Vakarų Kranto Dumos kaime išprovokavo itin didelį pasipiktinimą.

Išpuolį pasmerkė viso Izraelio politinio spektro grupės, o ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu pažadėjo laikytis „nulinės tolerancijos“ principo, siekiant užpuolikus patraukti atsakomybėn. Tyrėjai keliems įtariamiesiems buvo skyrę „administracinį sulaikymą“, paprastai taikomą tik įtariamiems Palestinos kovotojams. Ši priemonė leidžia valdžios institucijoms ištisus mėnesius laikyti areštinėje įtariamuosius, nepateikiant jiems kaltinimų.

Tačiau kritikai tuomet pažymėjo, kad ne tokie rimti išpuoliai, per kuriuos būdavo padegamos mečetės ir bažnyčios, bet nežūdavo žmonių, vykdomi daugelį metų, o kaltininkai lieka nenubausti. Be to, užsitęsus tyrimui dėl atakos Dumoje, palestiniečiai ėmė skųstis dėl dvigubų standartų, kai įtariami palestiniečių kovotojai greitai suimami ir nuteisiami pagal karinę teisinę sistemą, suteikiančią jiems mažai teisių; tuo metu žydai izraeliečiai saugomi šalies baudžiamųjų įstatymų.

Kita vertus, A. Ben-Ulielio advokatai tvirtino, kad jų klientas buvo žiauriai kankinamas ir tokiu būdu priverstas prisipažinti. Jie nepateikė šį teiginį patvirtinančių įrodymų, bet pareiškė esą nenustebinti nuosprendžio ir pažadėjo jį apskųsti.

„Tai juoda diena Izraelio valstybei“, – nurodoma jų pareiškime hebrajų kalba.

„Diena, kai Izraelio teismas prisidėjo prie žmogaus, kurio nekaltumas šaukiasi dangaus, nuteisimo“, – pridūrė teisininkai.

Vidaus saugumo tarnyba „Shin Bet“ nurodė, kad A. Ben-Ulielis prisipažino planavęs ir įvykdęs išpuolį bendrininkaudamas su dar dviem asmenimis. Jis pareiškė padegęs namą keršydamas už palestiniečių mėnesiu anksčiau esą įvykdytą vieno izraeliečio nužudymą, pažymėjo agentūra.

A. Benas-Ulielis priklausė judėjimui „Hilltop Youth“ – aiškaus lyderio neturinčiai grupei jaunų žmonių, kurie Vakarų Kranto kalvų viršūnėse be leidimo įrenginėja „avanpostus“, dažniausiai sudarytus iš kelių priekabų. Palestiniečiai tikisi toje žemėje sukurti savo valstybę.

Vyras buvo išteisintas dėl įtariamo priklausymo teroristinei organizacijai.