Vakarų Krante nuo Izraelio ugnies žuvo palestiniečių paauglys

Izraelio pajėgos per trečiadienio susirėmimus Vakarų Krante nušovė palestiniečių paauglį, pranešė palestiniečių sveikatos apsaugos ministerija.

Incidentas įvyko Fauvaro pabėgėlių stovykloje netoli pietinio Hebrono mesto, Izraelyje lankantis JAV valstybės sekretoriui Mike'ui Pompeo.

Palestiniečių ministerijos atstovas naujienų agentūrai AFP sakė, kad 15-metis Zaidas Qaysia žuvo nuo Izraelio karių paleistos kovinės kulkos, pataikiusios jam į galvą.

Dar keturi palestiniečiai per susirėmimus buvo sužeisti.

Izraelio kariškiai sakė, kad kariai įžengė į stovyklą areštuoti įtariamųjų ir buvo sutikti „smurtinėmis riaušėmis“, per kurias girdėjosi šūviai ir buvo nesunkiai sužeistas vienas karys.

„Kariai atsakė riaušių vaikymo priemonėmis ir kovine ugnimi. Žinome apie pranešimą dėl žuvusio palestiniečio ir virtinės sužeistų palestiniečių“, – priduriama pranešime.

Liudininkai sakė, kad anksti ryte surengtas Izraelio pajėgų reidas išprovokavo susirėmimus su gyventojais.

Tai antras žūties atvejis per susirėmimus Vakarų Krante per dvi dienas. Antradienį pirmą kartą šiais metais žuvo izraeliečių karys, kuriam į galvą pataikė palestiniečio mestas akmuo per panašų reidą šiauriniame Jabado kaime.

M. Pompeo į Izraelį atvyko trečiadienį ryte, susitikti su premjeru Benjaminu Netanyahu ir kitais pareigūnais.

JAV valstybės sekretorius turi aptarti Vašingtono paramą Izraelio planams aneksuoti Vakarų Kranto dalis.

Jungtinės Tautos sako, kad tokia aneksija būtų tarptautinės teisės pažeidimas, o palestiniečių lyderiai perspėjo, kad tai galėtų išprovokuoti smurto suintensyvėjimą.