Į lengvąjį pagalbinį „laivą „Konarak“ per vakar po pietų vykusias karinius mokymus Bandare Džasko vandenyse prie Irano pietinės pakrantės pataikė raketa“, rašoma pranešime.

„Laivas nukentėjo, nes perkėlė mokymų taikinį į paskirties vietą ir nespėjo pakankamai nutolti nuo taikinio“, – priduriama jame.

Kaip skelbia BBC, Irano revoliucinės gvardijos operuojamas laivas „Jamaran“ iššovė raketą per anksti, kuomet logistinis laivas „Konarak“ dar nebuvo spėjęs palikti savo pozicijų per pratybas.

So reports are coming that #Iran navy ship Jamaran mistakenly fired a Noor (their C-802) anti-ship missile at their own general purpose tender Konarak . Many sailors were killed. Reports are coming that incident happen when Jamaran test fired Noor. pic.twitter.com/VPhDaIadd6