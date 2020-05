SOHR: per IS ataką Sirijoje žuvo 11 Damasko režimo ir jo sąjungininkų kovotojų

BNS

Per džihadistų judėjimo „Islamo valstybė“ (IS) ataką Sirijos dykumoje ketvirtadienį žuvo 11 Damasko režimo ir jo sąjungininkų kovotojų, pranešė padėtį šalyje stebinti organizacija „Syrian Observatory for Human Rights“ (SOHR).

Kaip informavo organizacija, tie kovotojai gyvybių neteko džihadistams užpuolus jų transporto priemonę tarp Suchnos ir Šulos gyvenviečių dykumoje, besidriekiančioje Homso ir Deir az Zoro provincijose.

