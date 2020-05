Maskvos meras: infekuotųjų gali būti triskart daugiau, nei rodo statistika

Rusijos sostinėje Maskvoje infekuotųjų skaičius gali būti triskart didesnis nei rodo oficiali statistika. Iš tikrųjų naujuoju virusu galimai užsikrėtė 300 000 žmonių, sakė miesto meras Sergejus Sobianinas.

Naujais oficialiais duomenimis, Maskvoje patvirtinta per 92 600 infekcijos atvejų.

Visoje šalyje infekuotųjų yra per 177 000. Vien per praėjusią parą nustatyta daugiau kaip 11 200 atvejų – tiek jų per vieną dieną dar nėra buvę. Mirusiųjų yra 1 625.