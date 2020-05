Rusijoje trečią parą iš eilės – daugiau nei 10 tūkst. naujų COVID-19 atvejų

BNS

Rusijoje trečią dieną iš eilės per parą buvo nustatyta daugiau kaip 10 tūkst. naujų koronaviruso infekcijos COVID-19 atvejų, be to, 95 pacientai mirė, antradienį pranešė Informacijos centras koronaviruso padėčiai stebėti.

„Per praėjusią parą Rusijoje patvirtinti 10 102 koronaviruso infekcijos COVID-19 atvejai 83-iuose regionuose. Be klinikinių simptomų užregistruoti 4 961 atvejai (49,1 proc.)“, – rašoma centro pranešime. Nuo epidemijos pradžios Rusijoje jau nustatyti 155 370 COVID-19 atvejų 85-iuose šalies regionuose. Nuo protrūkio pradžios šalyje mirė 1 451 COVID-19 pacientas. Iš 95 per pastarąją parą užregistruotų mirties atvejų 52 buvo Maskvoje. Per parą iš ligoninių buvo išrašyti 1 770 pasveikusių asmenų, iš jų 297 – Maskvoje. Nuo epidemijos pradžios pasveiko 19 865 žmonės.

Įvertink šį straipsnį Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.







( 1 žmogus įvertino) 1.0000

| Maža didelių žinių kaina

Rekomenduojame: