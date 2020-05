Paviešintose nuotraukose – užuominos apie Kim Jong Uno dingimą

Pirmasis Kim Jong Uno viešas pasirodymas po beveik trijų savaičių paskatino analitikus ieškoti jo paslaptingo dingimo paaiškinimų keliose nuotraukose, publikuotose Šiaurės Korėjos žiniasklaidoje.

Šeštadienį skelbtuose propagandiniuose pranešimuose apie Kim Jong Uno apsilankymą trąšų gamykloje, esančioje į šiaurės rytus nuo Pchenjano, nė žodeliu neužsiminta apie spekuliacijas dėl jo sveikatos, sklandžiusias pastarąsias savaites. Tad apžvalgininkai buvo priversti rankioti vizualines užuominas iš aukščiausiojo lyderio išvaizdos, palydos bei aplinkos.

Štai keli dalykai, į kuriuos jie atkreipė dėmesį:

1. Kim Jong Uno išvaizda

36-erių metų Kim Jong Unas, nuo 2011 metų gerokai priaugęs svorio, atrodė nė trupučio nesulysęs, kas būtų suprantama po rimtų sveikatos sutrikimų. Jis vilkėjo „Mao“ kostiumą ir puikavosi nauja šukuosena, regis, ką tik išėjęs iš kirpyklos.

Spekuliaciniai pranešimai apie Kim Jong Uno buvimo vietą ėmė sklisti po to, kai jis balandžio 15 d. nedalyvavo Šiaurės Korėjos įkūrėjo, savo senelio Kim Il-sungo gimimo metinių iškilmėse. Jungtinių Valstijų pareigūnai teigė gavę informacijos, esą Kim Jong Unas yra kritinės būklės po širdies bei kraujagyslių operacijos. Pastarąjį kartą valstybinėje žiniasklaidoje jis šmėžavo balandžio 12-ąją.

Jeffrey Lewsias, Midlberio tarptautinių studijų instituto Rytų Azijos neplatinimo programos direktorius, šmaikštavo tviteryje: „Na, nepasakyčiau, kad Kimas atrodo sveikas kaip ridikas, bet jau tikrai neatrodo miręs.“ Vienas socialinio tinklo vartotojas paantrino jam: „Išbalęs ir išpampęs.“

Well, I wouldn’t say Kim looks healthy, but he definitely doesn’t look dead. 😀 pic.twitter.com/T3PayQse32 — Jeffrey Lewis (@ArmsControlWonk) May 1, 2020



2. Jo palyda

Kaip rodo kelios nuotraukos iš apsilankymo Sunčono fosfatinių trąšų gamykloje, Kim Jong Uno jaunesnė sesuo Kim Yo Jong buvo viena iš lyderį lydinčių asmenų, stovinčių arčiausiai jo per gamyklos atidarymo ceremoniją. Tokiu artumu Šiaurės Korėjos propagandos organai dažnai nurodo lyderio palankumą, o dabar šis stovėjimas šalia brolio, ko gero, reiškia, kad pasaulio mastu kilusios diskusijos dėl jos, kaip galimos Kim Jong Uno įpėdinės, nepakenkė jos pozicijai.

30-ies metų Kim Yo Jong pasirodė pasidažiusi ir su plaukus prilaikančia juostele – nauji moters išvaizdos akcentai, pasak Jeongmin Kim, Seulo „NK News“ portalo korespondentės. Galbūt pasikeitusi išvaizda reiškia, kad ji suvokia savo naują, svarbesnį statusą.

3. Veido kaukės

Iš nuotraukų matyti, kad bent vienas Kim Jong Uno palydos narių dėvi kaukę; tai patvirtina spėliones, kad „Covid-19“ vis dėlto kelia susirūpinimą Šiaurės Korėjoje. Seulo dienraštis „JoongAng Daily“ prieš gerą savaitę skelbė, kad Šiaurės Korėjos lyderis saviizoliuojasi po to, kai vienam iš jo asmens sargybinių buvo patvirtinta koronaviruso infekcija.

Šiaurės Korėja uždarė savo sienas iškart po to kai Kinija sausį pripažino viruso perdavimo nuo žmogaus žmogui riziką ir atvejų skaičius smarkiai šoktelėjo. Kim Jong Uno režimas tvirtina, esą nėra nė vieno patvirtinto infekcijų atvejo.

🇰🇵#NorthKorea: #KimJongUn at opening a fertilizer factory in north of #Pyongyang. Korean Central TV pic.twitter.com/Z9zPsIxrC8 — Lokman Karadag 洛克曼 (@LokmanKaradag1) May 2, 2020



4. Golfo vežimėlis

Žalias golfo vežimėlis už Kim Jong Uno nugaros taip pat patraukė analitikų dėmesį. Jis panašus į tą, kuris buvo pastebėtas, kai Kim Jong Unas pasirodė po šešių savaičių dingimo 2014 metų spalį, šlubuodamas ir besiramsčiuodamas lazda, esą kamuojamas podagros.

NOTE: Kim Jong Un has a golf buggy in the background of this photo.

He also used a buggy after his 2014 disappearance, which necessitated medical treatment for his leg pic.twitter.com/lIjSHXn2xH

— Chad O'Carroll (@chadocl) May 1, 2020



Kita vertus, gamyklos plotai didžiuliai, ir bet kam prireiktų priemonės, norint apvažiuoti visą teritoriją. Kim Jong Unas naudojosi panašiu vežimaičiu pernai, kai vežiojo po Pchenjaną Kinijos prezidentą Xi Jinpingą, šiam lankantis šalyje.



5. Balta lazdelė

Toje pačioje nuotraukoje matyti, kad vienas pareigūnas laiko ploną baltą lazdelę, iš pradžių daugelio palaikytą lazdele, skirta pasiramsčiuoti. Kitoje nuotraukoje matyti, kad ja naudojamasi kaip rodomąja lazdele per gamyklos prezentaciją.

Gamyklos statybos daugelį metų buvo atidžiai stebimos per atvirai prieinamą palydovinių vaizdų analizę. Buvo įtarimų, kad gamykla turi dvejopo panaudojimo pajėgumus, kurie padėtų Šiaurės Korėjai gaminti urano koncentratą savo ginkluotei.

Šiaurės Korėja garsėja nuotraukų perdirbimu ir pagrindinių detalių, susijusių su jos kariuomene, užtušavimu, nes žino, kad specialistai pasinaudos sudėtinga programine įranga ir vizualiniais raktais, kad užfiksuotų įvykius ir išnagrinėtų detalią informaciją, susijusią su jos naujausių ginklų charakteristika.ės Korėjos žiniasklaidoje.