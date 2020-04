Austrija ketina atšaukti dėl COVID-19 įvestą karantiną balandžio pabaigoje

Austrijoje dėl koronavirusinės infekcijos COVID-19 protrūkio įvestas karantinas galios iki balandžio pabaigos, antradienį pranešė žiniasklaida, remdamasi šalies sveikatos apsaugos ministro Rudolfo Anschoberio pareiškimu.

Anot jo, nuo gegužės austrams bus leidžiama rinktis iki 10 žmonių grupėmis, o visose viešose vietose bus rekomenduojama laikytis socialinio atstumo.

Anksčiau buvo pranešta, kad Austrija ruošiasi palaipsniui atidaryti mokyklas, uždarytas dėl koronaviruso pandemijos.

Planuojama, kad nuo ateinančio pirmadienio pamokas lankys apie 100 tūkst. vyresniųjų klasių mokinių, o gegužės 18 dieną mokyklas lankyti vėl pradės dar 700 tūkst. vaikų. Birželio 3 dieną numatytas dar vienas apribojimų sušvelninimo etapas, kai klasėse bus laukiami specializuotų ir politechninių švietimo įstaigų mokiniai.

Šalies valdžia taip pat anksčiau pažadėjo nuo gegužės 15-osios atidaryti barus ir restoranus Austrijoje, jei iki to laiko COVID-19 sergamumo lygis išliks žemas. Be to, nuo tos pačios dienos gali atsinaujinti pamaldos bažnyčiose.

Anksčiau šį mėnesį Austrijoje vėl atvėrė savo duris kai kurios parduotuvės ir paslaugų įmonės.

Šioje Alpių valstybėje nuo epidemijos pradžios nustatyta 15,2 tūkst. užsikrėtimo koronavirusu atvejų ir 549 mirties atvejai.