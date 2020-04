JT: Afganistane per pirmąjį šių metų ketvirtį per karinius veiksmus žuvo per 500 civilių

BNS

Afganistane per pirmąjį šių metų ketvirtį kariniai veiksmai pareikalavo 533 civilių, įskaitant daugiau kaip 150 vaikų, gyvybių, rodo pirmadienį paskelbta Jungtinių Tautų ataskaita.

„JT pagalbos misija Afganistane (UNAMA) per pirmuosius tris metų mėnesius Afganistane užregistravo iš viso 1 293 aukas tarp civilių (533 žuvusiuosius ir 760 sužeistųjų); tai pabrėžia rimtas pasekmes, kurias konfliktas ir toliau kelia civiliams gyventojams“, – sakoma JT tinklalapyje paskelbtame dokumente. Pažymima, kad atsakomybė už 282 nužudytus ir 428 sužeistus civilius gyventojus, arba 55 proc. viso nužudytųjų ir sužeistųjų, tenka antivyriausybiniams elementams. UNAMA 39 proc. šių atvejų priskiria Talibanui, 13 proc. – džihadistų judėjimui „Islamo valstybė“ (IS). Ataskaitoje teigiama, kad pirmąjį 2020-ųjų ketvirtį, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai, civilių mirčių, susijusių su Talibano veiksmais, skaičius padidėjo 22 procentais. JT duomenimis, vyriausybę palaikančios pajėgos yra atsakingos už 32 proc. visų civilių aukų per pirmąjį 2020 metų ketvirtį. Dėl jų veiksmų žuvo 198 civiliai ir 214 buvo sužeisti. „Nuo 2020 metų sausio 1-osios iki kovo 31-osios UNAMA užregistravo 417 aukų tarp vaikų (152 žuvusiuosius ir 265 sužeistuosius) ir 168 aukas tarp moterų (60 žuvusiųjų ir 108 sužeistąsias)“, – rašoma dokumente. Ataskaitoje pabrėžiama, kad visos konflikto šalys turi padaryti daugiau, siekiant apsaugoti civilius nuo žalos, ypač atsižvelgiant į koronavirusinės infekcijos COVID-19 keliamą grėsmę visiems afganistaniečiams.

