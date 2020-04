Linas Kojala. #46PandemijosDiena: vidutinis Rusijos gyventojas per mėnesį gauna apie 387 eur. pajamų

Kiekvieną dieną politologas, Rytų Europos studijų centro (RESC) direktorius Linas Kojala socialiniame tinkle „Facebook“ aprašo svarbiausius įvykius, susijusius su koronavirusu.

Dalinamės jo sekmadienį paskelbtomis įžvalgomis:

Pekino valdžia uždraudė „necivilizuotą“ gyventojų elgesį. Bus baudžiama už veido kaukių nedėvėjimą, kosėjimą ir čiaudėjimą neprisidengus viešoje vietoje, taip pat saugaus vieno metro atstumo nesilaikymą. Nebus leidžiama ir gyventojų pamėgtas važinėjimas dviračiu be marškinėlių, spjaudymas gatvėje, šunų vedžiojimas be pavadėlių, daiktų mėtymas nuo aukštų pastatų. Kai kurios baudos, pavyzdžiui dėl šiukšlinimo, padidėjo keturiskart ir sieks iki 28 JAV dolerių. (The Star).

Angela Merkel pabrėžia, kad Europos vienybė krizės metu yra dar svarbesnė, nei įprastai. „Per artimiausias savaites ir mėnesius labai svarbu parodyti, kad eame visi kartu, kad kartu kovoje su ekonominėmis problemomis, kad kartu darome viską Europos augimui atkurti.“ (Politico).

Pagal Europos Komisijos RescEU mechanizmą, Italiją artimiausiu metu pasieks 90 tūkst. FFP2 veido kaukių iš Rumunijos. Pastaruoju metu RescEU biudžetas išaugo keturiskart ir siekia 380 mln. eurų. (Politico).

Vokietijoje dirbantys, bet Lenkijoje gyvenantys asmenys protestuoja prieš Lenkijos vyriausybės sprendimą įvesti privalomą karantiną sugrįžtant į šalį. Maždaug 300 žmonių susirinko protestui Lenkijos sienos pusėje, dar 100 – Vokietijos. Bus ieškoma būdo kaip išspręsti klausimą, itin aktualų pasienyje gyvenantiems žmonėms. (Politico)

Vidutinės realiosios Rusijos gyventojų pajamos per pirmą 2020 m. ketvirtį smuko 0,2 proc., skelbia Rosstat. Skaičiuojama, kad vidutinis Rusijos gyventojas šiuo metu per mėnesį gauna 31,2 tūkst. rublių (apie 387 eur.) pajamų, didžiąją dalį kurių išleidžia prekių ir paslaugų pirkimui (88 proc.). (Kommersant). Loko Invest skaičiavimu, realiosios gyventojų Rusijoje pajamos nuo 2013 m. smuko net 7,5 proc. (The Moscow Times)

Kinijos pareigūnai slapta susisiekė su Vokietijos atstovais bandydami juos paveikti formuojant naratyvą apie pandemiją ir jos kilmę. Nors Kinijos ambasada tokius pranešimus griežtai neigė, Vokietijos vyriausybė juos iš esmės patvirtino, teigdama, kad „iš mūsų perspektyvos, skaidrumas yra svarbiausias principas kovoje su pandemija. Tai ir buvo perduota Kinijos pusei.“ Tiesa, Vokietijos vyriausybė aštrios kritikos Kinijai vengia, o dėl to šalies parlamente kyla bruzdesys. Pavyzdžiui, Žaliųjų partija ragina steigti nepriklausomą tarptautinę komisiją, kuri tirtų galimą Kinijos informacijos, susijusios su pandemija, slėpimą. (Die Welt)

Vokietijoje vis dar trūksta apsauginių veido kaukių. Nors jų tiekimas jau kurį laiką yra vyriausybės prioritetas, įmonės pripažįsta, jog paklausa vis dar pranoksta pasiūlą. Be to, vis daugiau kaukių yra parduodama neužfiksuojant to statistiniuose rodikliuose, todėl tampa sunkiau įvertinti tikrąją situaciją. (Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung)

Kinija keičia medicininių prekių, tokių kaip veido kaukės ir ventiliatoriai, eksporto taisykles. Nauji sprendimai leis šias prekes lengviau parduoti užsienio šalims, bet tuo pačiu didesnė atsakomybė už kokybę teks importuojančiai pusei. Prieš mėnesį Kinijos valdžia nusprendė, kad prekės gali būti siunčiamos tik tada, jei atitiks Kinijos techninius standartus. Bet dėl to kilo bėdų, mat Kinijos standartai nebūtinai atitiko tuos, kuriuos turi perkančioji pusė. (New York Times)

Borisas Johnsonas, pasveikęs po COVID-19, pirmadienį ketina sugrįžti į darbą. Jam teks spręsti, ar šalis turi pradėti švelninti karantino suvaržymus. (The Guardian)

Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) pasisako prieš kai kurių valstybių svarstomą imuniteto nuo COVID-19 pasų įvedimą. To priežastis – kol kas nėra įrodymų, kad vieną kartą persirgus virusu juo negalima užsikrėsti dar sykį. (The Guardian)