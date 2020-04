EP komitetas patvirtino vizų ir readmisijos susitarimus su Baltarusija

Europos Parlamento (EP) Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas ketvirtadienį pritarė ES ir Baltarusijos susitarimams dėl nelegaliai atvykusių ar gyvenančių asmenų grąžinimo, taip pat dėl paprastesnio vizų išdavimo, praneša EP biuro ryšių su žiniasklaida pranešime.

Readmisijos susitarimu Baltarusija įsipareigoja priimti atgal savo piliečius, kurie nelegaliai atvyko į ES šalis ar jose gyvena, taip pat kitų šalių piliečius, nelegaliai atvykusius iš Baltarusijos ar nebeturinčius teisės būti ES.

Kaip teigiama Europos Parlamento biuro pranešime, susitarimas dėl vizų leis sumažinti jų kainą į Baltarusiją keliaujantiems ES piliečiams ir į ES vykstantiems baltarusiams. Viza trumpesniam nei 90 dienų laikotarpiui kainuos 35 eurus, o kai kuriems keliautojams – vaikams iki 12 metų, neįgaliesiems, artimiems giminaičiams – visai nekainuos. Konsulatai ir vizų išdavimo centrai turės pateikti atsakymą dėl vizos per 10 dienų, o išimtiniais atvejais – per mėnesį. Baltarusijos žurnalistai, studentai ar oficialių delegacijų nariai turės galimybę gauti daugkartines vizas. Jos galios ilgesnį laiką, taip pat reikės mažiau dokumentų vizito tikslui įrodyti.

ES piliečiai jau gali įvažiuoti į Baltarusiją be vizos 30 dienų laikotarpiui per Minsko tarptautinį oro uostą. Be vizos su išankstiniu 15 dienų leidimu turistai taip pat gali atvykti į dalį Gardino ir Bresto sričių.

Europarlamentarai pabrėžia, kad Baltarusija per pastaruosius metus didina pagarbą teisinės valstybės principams ir žmogaus teisėms, įskaitant žodžio, saviraiškos ir žiniasklaidos laisvę bei darbuotojų teises. Jų teigimu, tai turėtų išlikti pagrindiniais kriterijais formuojant ES politiką dėl Baltarusijos, todėl pažeidus žmogaus teisių ir demokratijos principus susitarimo galiojimas galėtų būti sustabdytas.

Dėl abiejų susitarimų buvo deramasi daugiau nei penkerius metus. Jie negalios Danijai ir Airijai. Dėl jų dar balsuos visas Europos Parlamentas plenarinėje sesijoje (tikriausiai gegužės 13–14 d.), o tuomet jų ratifikavimą turės užbaigti ES Taryba ir Baltarusija. Susitarimai, kaip nurodoma Europos Parlamento biuro pranešime, įsigalios praėjus mėnesiui po jų ratifikavimo.