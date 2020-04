Mokslininkai: Ispanijoje nulinio paciento nebuvo

Madrido „Carloso III“ sveikatos instituto mokslininkų komanda išanalizavo pirmus 28-is koronaviruso genomus Ispanijoje. Tyrimui vadovavęs bioinformatikos specialistas Francisco Diezas sako, kad jo komanda padarė išvadą, kad Ispanijoje nulinio paciento nebuvo, mat vasario mėnesį „į šalį pateko“ nemažai žmonių, susirgusių svečiose šalyse, ir visursas ėmė sparčiai plisti.

Vasario 23 d. Ispanijos Sveikatos apsaugos ministerijos Pavojingų sveikatai situacijų koordinavimo centro direktorius Fernando Simonas tvirtino – Ispanijoje viruso nėra, šiuo metu šalyje nėra užsikrėtusiųjų. Deja, vėliau paaiškėjo, kad tuo metu virusas jau sparčiai plito, skelbia elpais.com.

Iki kovo pabaigos F. Diezo komanda ištyrė beveik 1600 viruso genomų, užfiksuotų tarptautinės mokslininkų bendruomenės.

Analizė parodė – 28 viruso genomai Ispanijoje priklauso trims pagrindinėms viruso šeimoms, identifikuotoms visame pasaulyje, kurias pavadino S, G ir V.

„Visi virusai labai panašūs, iš principo juos skiria vos kelios mutacijos, o tai – džiugi žinia“, – aiškino F. Diezas, šiuo metu dirbantis Barselonos klinikinėje ligoninėje.



Šiuo metu tiriamos eksperimentinės vakcinos, kuriamos pagal esamą genetinę viruso seką. Didelis mutacijų lygis sumažintų pirmųjų vakcinų efektyvumą. Manoma, kad anksčiausiai jos bus pagamintos per metus laiko.

Naujo tyrimo duomenimis, bendras 1600 virusų prototipas buvo lapkričio 24 d. Uhane (Kinija). 13 genomų Ispanijoje priklauso S šeimai, o 11 susiję su dar vasarį Šanchajuje užfiksuotu atveju. Ispanijoje identifikuoti pirmi trys S virusai yra iš vasario 26 ir 27 d. Valensijoje paimtų mėginių. O savaite anksčiau 2500 futbolo sirgalių iš regiono keliavo į Milaną stebėti futbolo komandų „Atlanta“ ir „Valencia“ rungtynių. Šias rungtynes Bergamo meras Giorgio Gori pavadino biologine bomba.

Taigi genetinė analizė rodo, kad maždaug vasario 14 d. S šeimos koronavirusas jau cirkuliavo Ispanijoje. Kitais duomenimis, G šeimos virusas Madride cirkuliavo jau vasario 18 d.

Tyrimas atskleidė, kaip nemačiomis, bet staigiai išplito virusas. Vasario 1-osios atvejis Šanchajuje veikiausiai susijęs su dar dviem mėginiais, paimtais Prancūzijoje vasario 25 ir 26 d., kovo 2 d. mėginiu Madride, kovo 3 d. mėginiu Čilėje, kovo 4 d. – Amerikoje, kovo 8 d. – Gruzijoje ir kovo 16 d. – Brazilijoje. Galimi viruso plitimo takai galiausiai suformavo voratinklį pasaulio žemėlapyje. F. Diezo manymu, ši specifinė viruso atšaka iš Ispanijos iškeliavo į kitas šešias šalis.

„Ispanijoje nebuvo nulinio paciento, – teigė virusologas Jose Alcami, su kolege Inmaculada Casas stebėjęs tyrimo eigą. – Kai pandemija šitaip išplitusi, nulinio paciento nėra.“

Kovo 17 d. Valensijoje veikiančio fondo „Fisabio“ genetiko Fernando Gonzalezo-Candelaso komanda ištyrė pirmų trijų viruso genomų Ispanijoje seką. „Remdamiesi šiuo metu turima informacija, manome, kad virusas pateko į Ispaniją mažiausiai per 15 įėjimų. Panašiai nutiko ir kitose valstybėse, kaip antai, JAV ir Islandijoje, jose irgi užfiksuoti keli viruso patekimo keliai“, – sakė jis.

„Nulinio paciento nėra“, – pridūrė ekspertas.

F. Gonzalezas-Candelasas pabrėžė, kad šie genetiniai tyrimai, atlikti pagal viruso visus (užbaigtus) genomus, turi trūkumų. Yra jau 11 000 visų genomų iš pusės pasaulio, vien iš Ispanijos – 150, tačiau trūksta svarbių dalių.

Nėra sekų iš Italijos, todėl negalima padaryti išvadų, skundėsi jis. Be šių genomų nematyti galimų užkrato plitimo kelių iš Italijos į visą pasaulį. Be to, šis paveikslas visada turi trūkstamų dalių, juk planetoje – 2,4 mln. patvirtintų užsikrėtimo atvejų (naujausiais PSO duomenimis).

Naujame tyrime nedalyvavęs „Fisabio“ genetikas optimistiškai vertina nedidelę viruso įvairovę. „SARS-CoV-2 mutacijos lygis tūkstantį kartų lėtesnis nei gripo ar ŽIV. Iš principo, tai – džiugi žinia“, – teigė jis.

Ispanijoje koronaviruso epidemijos aukų – jau daugiau kaip 22 000

Ispanija ketvirtadienį pranešė, kad per pastarąją parą šalyje mirė dar 440 naujuoju koronavirusu užsikrėtusių žmonių ir kad aukų skaičius šiek tiek didėjo trečią dieną iš eilės.

Bendras koronavirusinės infekcijos COVID-19 epidemijos aukų skaičius nuo protrūkio pradžios padidėjo iki 22 157 žmonių.

Pagal bendrą aukų skaičius Ispanija yra trečia pasaulyje po Jungtinių Valstijų ir Italijos.

Iki šiol šalyje patvirtinta daugiau kaip 213 tūkst. užsikrėtimo koronavirusu atvejų, rodo Sveikatos apsaugos ministerijos duomenys.

Ispanijos sveikatos apsaugos pareigūnai mano, kad epidemija pasiekė piką balandžio 2 dieną, kai per parą mirė 950 žmonių. Toks skaičius buvo užfiksuotas praėjus beveik trims savaitėms po to, kai vyriausybė įvedė griežtą karantiną. Tuomet 47 mln. šalies gyventojų faktiškai buvo priversti likti namuose, siekiant sulėtinti viruso plitimą.

„Pasiekėme šiai savaitei užsibrėžtą sulėtinimo ir sulėtėjimo tikslą, bet šis epidemijos etapas tebėra sunkus“, – spaudos konferencijoje sakė sveikatos apsaugos ministras Salvadoras Illa.

Kovo 14 dieną įvestas karantinas buvo dukart pratęsiamas, o vėlai trečiadienį parlamentas pritarė naujam pratęsimui iki gegužės 9 dienos, nors sąlygos turėtų būti šiek tiek sušvelnintos nuo balandžio 26 dienos, kai vaikams vėl bus leidžiama išeiti į lauką.

Premjeras Pedro Sanchezas įstatymų leidėjams trečiadienį išreiškė viltį, kad Ispanija gegužės antroje pusėje galėtų pradėti švelninti suvaržymus, kurie yra vieni griežčiausių Europoje, bet perspėjo, jog „deeskalavimas bus lėtas“.