Rusijoje per parą nuo COVID-19 mirė 42 žmonės

Rusijoje per praėjusią parą nuo koronaviruso infekcijos COVID-19 mirė 42 žmonės, o bendras mirties atvejų skaičius šalyje išaugo iki 555, ketvirtadienį pranešė Informacijos centras koronaviruso padėčiai stebėti.

„Per parą patvirtinti 42 mirties atvejai, iš jų 27 – Maskvoje“, – rašoma centro išplatintame pranešime.

Be to, šalyje per praėjusią parą nustatyta beveik 4,8 tūkst. naujų COVID-19 atvejų, o bendras užsikrėtusiųjų skaičius priartėjo prie 63 000.

„Per parą Rusijoje patvirtinti 4 774 nauji COVID-19 atvejai 81-ame šalies regione. Kaip kontaktiniai ir be klinikinių simptomų užregistruoti 2 282 atvejai (47,8 proc.)" – rašoma centro pranešime.

Nuo koronaviruso infekcijos per parą šalyje pasveiko 471 žmogus, o nuo protrūkio pradžios – 4 891.