Linas Kojala. #42PandemijosDiena: Jungtinės Karalystės parlamente – neįprasti vaizdai

Politologas, Rytų Europos studijų centro (RESC) direktorius Linas Kojala socialiniame tinkle „Facebook“ rašo kasdienes apžvalgas apie įvykius, susijusius su koronavirusu.

Štai kokie jo pastebėjimai trečiadienį:

Jungtinės Karalystės parlamento nariai grįžta į darbą po Velykų atostogų. Tiesa, antradienį priimtas sprendimas reiškia, jog Bendruomenių rūmuose galės vienu metu būti tik 50 išrinktųjų iš 650 - tokiu būdu siekiama apriboti užsikrėtimo riziką. Be to parlamentarai ant tradicinių žalių suolų turės sėdėti laikydamiesi bent dviejų metrų atstumo ir nesusirašinėti rašteliais. Dar 120 parlamentarų į posėdį galės jungtis telekonferencijos būdu per Zoom (jie bus atrenkami Rūmų pirmininko pagal atsiųstus klausimus vyriausybei). Tai ir bus pirmasis išbandymas jau šiandien, kuomet bus uždavinėjami klausimai vyriausybės atstovui Dominicui Raabui, vis dar pavaduojančiam sveikstantį Borisą Johnsoną. Posėdžių skaičius bus ribojamas tik svarbiausiems atvejams. (FT)

Brent rūšies naftos kaina rinkoje smuko į dviejų dešimtmečių žemumas - praradus 40 proc., ji šiuo metu siekia apie 17 USD. Kiek anksčiau šią savaitę JAV išgaunamos naftos WTI žymens sandorių, kurie turi būti faktiškai įgyvendinti netrukus, vertė sumažėjo iki 0 ir net neigiamų sumų; birželio mėnesį realizuojami WTI susitarimai šiuo metu parduodami už 11 dolerių. (FT)

Dėl krentančių naftos kainų ir mažėjančio žaliavų eksporto Rusija neteks 165 mlrd. JAV dolerių, prognozuoja Nordea banko ekonomistė Tatiana Evdokimova. Ši vertė sudaro 60 proc. Rusijos naftos ir dujų eksporto ir apie trečdalį viso eksporto. (@tatiana_evd)

Rusijos ekonomistai, pavyzdžiui, Sergejus Gurievas, siūlo visiems gyventojams išmokėti vienkartines išmokas, kurios galėtų siekti apie 20 tūkst. rublių (apie 260 USD). Rusijos Centrinio banko vadovė Elvira Nabiulina tokį pasiūlymą matytų prasmingą remiant tik vargingesnes šeimas. Anksčiau panašias išmokas išmokėjo JAV (1200 USD), Japonija (930 USD). (Kommersant)

Coca Cola pardavimų apimtys nuo balandžio pradžios smuko apie 25 proc. Nors pandemijos pradžioje pardavimai augo, mat namų vartotojai pirko daugiau prekių atsargai, pastaruoju metu kritimą lemia barų, restoranų ir kitų įstaigų veiklos sustabdymas. (FT)

Britų analitikų manymu, pandemijos pikas šalyje galėjo būti pasiektas balandžio 8 dieną. Nuo to laiko vienos dienos aukų skaičius kryptingai mažėjo. Tiesa, svarbu atkreipti dėmesį į statistikos traktavimo skirtumus: vyriausybė skelbia duomenimis apie žinomas mirtis pagal informacijos gavimo faktą, o ne mirties datą, todėl kai kurios statistinės lentelės rodo skirtingus rezultatus. (BBC)

Pasaulio gyventojų, kurie patiria didelių problemų apsirūpindami maistu, skaičius šiemet gali išaugti iki 265 mln. Tai - dvigubai daugiau, nei praėjusiais metais. "Pandemija yra baisus kirtis milijonams žmonių, kurie gali apsirūpinti maistu tik tuomet, jei gauna atlyginimą. Karantinas ir globali recesija jau dabar ženkliai apsunkino jų padėtį. Apsikrėtimas virusu galėtų būti nepakeliamas",- sakė Jungtinių Tautų Pasaulinės maisto programos atstovas. (The Guardian)

Švedijos sveikatos specialistai viliasi, kad Stokholmo regione pandemijos pikas buvo balandžio 15 d. ir užsikrėtusiųjų skaičius kryptingai mažės. Specialistų skaičiavimai rodo, kad šalyje potencialiai gali būti 86 tūkst. viruso nešiotojų; antradienį oficialiai patvirtintų atvejų buvo 15,3 tūkst., aukų - per 1,7 tūkst. (Politico)

Prancūzijos Il de Franso regione sudarius galimybę McDonalds restorane įsigyti maisto išsinešimui, susidarė didžiulės automobilių eilės. Kai kuriais atvejais laukti tekdavo iki trijų valandų. (Le Parisien)

Uhane gyvenanti rašytoja, pasirašanti slapyvardžiu Fang Fang, susilaukė didelės kritikos dėl pandemijos dienoraščio, kurį publikuoja internete. Jame autorė aprašė sunkumus, su kuriais miestas susidūrė prasidėjus COVID-19. Kadangi artimiausiu metu planuojama jos tekstus išleisti užsienio kalbomis kaip leidinį, ji patiria spaudimą dėl esą kuriamo preteksto kritikuoti Kiniją. (Le Parisien)

Sporto ekonomikos profesorius Pierre Rondeau teigia, kad nėra prasmės tęsti šiuo metu sustabdytą Prancūzijos futbolo sezoną. Jo teigimu, nuostoliai, kurie yra patiriami dėl nevykdomų TV transliacijų, yra palyginti nedideli, todėl verčiau geriau pasiruošti naujam sezonui. (Le Parisien)

Misūrio Generalinis prokuroras Ericas Schmittas paskelbė, kad ši 6 mln. gyventojų turinti JAV valstija paduoda į federalinį teismą Kiniją ir jos institucijas dėl COVID-19 pandemijos, informacijos slėpimo, specialistų, prabilusių apie grėsmę, tildymo bei nepakankamų pastangų situacijai suvaldyti. Teisininkų manymu, tikimybė, kad procesas prieš suverenią valstybę gali būti sėkmingas, yra menka. Misūryje konstatuota 6,1 tūkst. viruso atvejų ir 229 mirtys. (CNN)

Jungtinės Karalystės vyriausybė skirs 40 mln. svaro sterlingų dviems britų projektams, siekiantiems sukurti COVID-19 vakciną. Vienas iš jų, vykdomas Londono imperatoriškojo koledžo, jau kviečia savanorius, kuriems bus atliekami bandomieji tyrimai. Ieškoma asmenų tarp 18 ir 55 metų; atrinktiesiems žadama sumokėti iki 625 svaro sterlingų atlygį. Oksfordo universiteto projektas taip pat atliks tyrimus su žmonėmis; planuojama, kad iki gegužės vidurio savanorių bus apie 500, o, sėkmės atveju, artimiausiu metu bandymų apimtys apims tūkstančius žmonių. (BBC)

Šveicarijos vaistų įmonės Roche vadovas Severinas Schwanas teigia, kad nereikėtų tikėtis COVID-19 vakcinos iki kitų metų pabaigos. Tuo metu Berno universitetinės ligoninės specialistai tikina, kad sukūrė vakciną, kuri, sėkmės atveju, gali būti pritaikoma jau artėjantį spalį. (Die Welt)

Vokietijoje pastebimas telefoninių skambučių siekiant pagalbos dėl smurto artimoje aplinkoje augimas. Praėjusią savaitę skambučių buvo apie 18 proc. daugiau, nei prieš dvi savaites. (Die Welt)

Stringa tarptautinių siuntų transportavimas. Dėl papildomų kontrolės procedūrų, taip pat sumažėjusio skrydžių skaičiaus, siuntos keliauja daug ilgiau ir brangsta. Siuntimas į JAV kuriam laikui apskritai gali būti stabdomas. (Die Welt)