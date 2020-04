Baltarusijoje mirė dar trys koronavirusu užsikrėtę žmonės, aukų padaugėjo iki 58

Baltarusijoje per parą mirus dar trims naujuoju koronavirusu užsikrėtusiems pacientams bendras COVID-19 protrūkio aukų skaičius šalyje padidėjo iki 58, trečiadienį pranešė Sveikatos apsaugos ministerija.

Be to, šalyje per parą užregistruoti dar 558 nauji užsikrėtimo koronavirusu atvejai, bendras jų skaičius išaugo iki 7 281, informavo ministerija.