Palestiniečiai smerkia naują Izraelio „aneksijos vyriausybę“

Palestiniečiai pirmadienį pasmerkė naujos Izraelio „aneksijos vyriausybės“ suformavimą ir sakė, kad šis koalicinis susitarimas sužlugdys taikos viltis.

„Izraelio aneksijos vyriausybės suformavimas reiškia dviejų valstybių sprendinio pabaigą ir Palestinos žmonių teisių išardymą“, – socialiniame tinkle „Twitter“ parašė palestiniečių premjeras Mohammadas Shtayyeh.

Izraelio premjero Benjamino Netanyahu ir jo varžovo parlamento pirmininko Benny Gantzo partijos anksčiau pirmadienį paskelbė, kad joms pavyko pasiekti koalicinį susitarimą, tad bus išvengta dar vienų visuotinių rinkimų.

Izraelis jau metus išgyvena politinę krizę. Šalyje per šį laikotarpį jau tris kartus vyko rinkimai, per kuriuos tiek kairieji, tiek dešinieji gaudavo maždaug vienodą skaičių mandatų. Per šį laiką nei B. Netanyahu, nei B. Gantzui taip ir nepavyko suformuoti vyriausybės.