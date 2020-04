Trumpas: pandemija sukėlė beprecedentę ginklų paklausą

Koronaviruso krizė, pasak JAV prezidento Donaldo Trumpo, šalyje sukėlė beprecedentę šaunamųjų ginklų paklausą. „Dėl šios epidemijos didėjimo žmonės perka ginklus iki šiol neregėtais mastais“, - sakė jis sekmadienio vakarą Baltuosiuose rūmuose savo kasdieninėje spaudos konferencijoje apie koronakrizę.

Respublikonas D. Trumpas šiame kontekste pasmerkė sugriežtintą ginklų įstatymą Virdžinijos valstijoje, kurį neseniai pasirašė demokratų gubernatorius Ralphas Northamas. Prezidentas apkaltino R. Northamą norint užginčyti JAV konstitucijoje įtvirtintą žmonių teisę turėti ginklą. „Mes negalime to leisti“, - pabrėžė D. Trumpas.

D. Trumpas skaičių neįvardijo. Amerikiečių žiniasklaida jau praėjusiomis savaitėmis skelbė apie smarkiai išaugusią ginklų paklausą. Internetinės prekybos amunicija įmonė „Ammo.com“ pranešė, kad nuo vasario 23 dienos iki kovo pabaigos jos apyvarta išaugo 792 proc., lyginant su ankstesniu 40 dienų laikotarpiu.

Naujas ginklų įstatymas Virdžinijoje turėtų įsigalioti liepos 1-ąją. Jis numato, kad žinybos ateityje galės paimti ginklą iš asmens, jei jis kelia riziką sau ar kitiems. Be to, per mėnesį asmuo galės įsigyti tik vieną rankinį šaunamąjį ginklą.

Sausį tūkstančiai ginklų šalininkų Virdžinijos sostinėje Ričmonde protestavo prieš griežtesnį ginklų įstatymą.